Цей сік дуже корисний для судин: його вживають всі українці

Апельсиновий сік / © Associated Press

Склянка апельсинового соку в щоденному раціоні може запускати помітні зміни у роботі організму лише на рівні генів.

У дослідженні, опублікованому в Molecular Nutrition & Food Research (MN&FR), вчені показали: у людей, які пили близько двох склянок 100% соку щодня протягом двох місяців, змінювалася активність понад 1700 генів, пов’язаних із запаленням, станом судин та обміном жирів.

Дослідники зі США та Бразилії вивчили імунні клітини 20 осіб та виявили, що регулярне вживання соку знижує активність запальних генів та покращує сигнали, пов’язані з роботою судинної системи. Учасники з нормальною масою тіла сильніше реагували генами, що регулюють запалення, а у людей із зайвою вагою більше змінювалися гени, які відповідають за жировий обмін та використання енергії.

Учені пов’язують ефект із флавоноїдами — антиоксидантами з цитрусових, які давно вивчаються як можливі захисники серцево-судинної системи.

Раніше ми писали проте, яка їжа руйнує судини. Що варто виключити з раціону — читайте у новині.