Цей сніданок може псувати вашу пам’ять: експерт попередив про небезпеку для мозку

Пластівці / © Getty Images

Швидкий сніданок із кольорових пластівців може коштувати вам дорожче, ніж здається — експерти зі здоров’я мозку пов’язують його з порушенням когнітивних функцій.

Про це пише The Mirror.

Генеральний директор компанії Cosmic Nootropic, яка спеціалізується на когнітивному здоров’ї, Лев Фомченкок наголошує, що початок дня з цукрових пластівців може викликати ефект доміно, який підриває розумові здібності людини.

За словами експерта, те що ми їмо на сніданок впливає на наші думки.

«Злаки з високим вмістом цукру створюють метаболічні американські гірки, на які людський мозок просто не розрахований», — зазначив фахівець.

Лев Фомченкок розповів, що після солодкого сніданку цукор у крові швидко зростає, але потім так само стрімко падає, що викликає затуманення свідомості та погіршення концентрації.

«Уявіть собі свій мозок як високопродуктивний двигун. Йому потрібне стабільне паливо, щоб працювати з максимальною ефективністю. Коли ви перевантажуєте його простими цукрами, це те саме як занадто навантажувати двигун», — роз’яснив експерт.

Постійні стрибки цукру в крові можуть викликати запалення в мозку, через що пам’ять погіршується і розумові здібності можуть швидше слабшати.

Лев Фомченкок наголосив, що людський мозок доволі енергозатратний орган, тому йому потрібно багато «пального», щоб добре працювати. Відповідно після сну йому потрібен правильний та поживний сніданок.

Фахівець зазначив, якщо на сніданок їсти лише солодке, це запускає поганий цикл:

Рівень цукру в крові швидко зростає, а потім так само швидко падає.

Людський мозок починає працювати в «режимі виживання» і постійно вимагає ще цукру.

Експерт пояснює: те, що ви їсте сьогодні, впливає на ваше мислення вже завтра. Крім того, від вашого харчування залежить, наскільки гарно працюватиме ваш мозок через багато років.

Раніше вчені визначили популярні страви, які підвищують ризик деменції. Згідно з дослідженням вживання великої кількості червоного м’яса та солодких газованих напоїв значно прискорює розвиток хронічних захворювань, зокрема хвороб серця та судин.

Окрім того, доданий цукор, що міститься у фастфуді становить пряму загрозу для здоров’я вашого серця.

