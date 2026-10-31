Цей сорт яблук вирізняється серед інших: яку користь приховує його шкірка

Які яблука найкорисніші — сорт із високим вмістом антиоксидантів / © unsplash.com

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Яблука різних сортів відрізняються не лише смаком і кольором, а й вмістом корисних речовин. Особливо багатими на антоціани можуть бути плоди з темно-червоною шкіркою. Серед таких сортів вирізняється Red Delicious.

Про це пише угорське видання Egészség Kalauz.

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Який сорт яблук багатий на антиоксиданти

Сорт Red Delicious вирізняється насиченим червоним забарвленням і високою концентрацією антоціанів. Це природні рослинні пігменти, які надають плодам червоних, фіолетових і синіх відтінків та мають антиоксидантні властивості.

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За даними хімічних аналізів, вміст антоціанів пов’язаний з інтенсивністю забарвлення шкірки. Зазвичай що темніший її червоний відтінок, то більше цих сполук вона містить.

Зокрема, Red Delicious може перевершувати популярні сорти за концентрацією антоціанів. Водночас це не означає, що він корисніший за всіма показниками.

На поживну цінність яблук впливають також умови вирощування, погода, ступінь стиглості та особливості зберігання.

Чим корисні антоціани

Антоціани належать до поліфенолів — природних рослинних сполук, які мають антиоксидантні властивості.

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Антоціани належать до поліфенолів — рослинних сполук, які досліджують через їхній потенційний позитивний вплив на організм.

Зокрема, вони можуть сприяти:

Захисту серця та судин . Поліфеноли можуть впливати на процеси окиснення холестерину та підтримувати здоров’я судин.

Зменшенню запальних процесів. Деякі сполуки демонструють протизапальні властивості.

Захисту клітин. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали.

Регулюванню рівня цукру в крові. Окремі поліфеноли можуть позитивно впливати на обмін глюкози.

Однак результати лабораторних досліджень не завжди підтверджують аналогічний ефект у людей. Зокрема, систематичний огляд 2024 року показав перспективні результати щодо впливу яблучних поліфенолів на метаболічне здоров’я, проте остаточних висновків про всі їхні переваги поки немає.

Як краще їсти яблука

Значна частина антоціанів та інших поліфенолів міститься у шкірці яблук. Тому фахівці рекомендують ретельно мити плоди під проточною водою та, за можливості, їсти їх неочищеними.

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Водночас м’якоть також має поживну цінність. Зокрема, яблука містять пектин — різновид клітковини, який сприяє нормальному травленню та може підтримувати кишковий мікробіом.

Найкраще віддавати перевагу цілим фруктам, адже яблучний сік зазвичай містить значно менше клітковини. Печені яблука та компоти також можна включати до раціону, хоча термічна обробка здатна зменшувати кількість деяких корисних сполук.

Попри високий вміст антоціанів у Red Delicious, фахівці наголошують, що різноманітність фруктів у раціоні важливіша за вибір одного сорту. Саме тому не варто оцінювати користь яблук лише за кольором їхньої шкірки.

Нагадаємо, з віком ризик остеопорозу та переломів зростає, тому харчування відіграє дедалі важливішу роль. Дієтологи пояснили, які 10 продуктів варто додати до раціону для зміцнення кісток.

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