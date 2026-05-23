Цей суперфуд допомагає знизити тиск — він є в кожного на кухні

Постійне підвищення кров’яного тиску є серйозною хворобою. Людина відчуває себе більш напружено, неспокійно. Як виявляється часник у разі високого тиску дуже корисний.

Віра Хмельницька
Часник / © Pixabay

Лікувальні властивості часнику були відомі людям тисячі років тому. Однак зараз ці властивості отримали наукове підтвердження.

Про це пише verywellhealt.

Часник насправді має двоякі властивості: він може знижувати тиск і захищати судини, але водночас викликати побічні ефекти та бути небезпечним для окремих груп людей.

Активна сполука аліцин утворюється після подрібнення зубчика і сприяє розширенню судин, покращує кровообіг та впливає на механізми регуляції артеріального тиску.

«З гіпертонічною хворобою тиск треба постійно контролювати. Якщо показники з часом зростають, то дозування препаратів теж треба підвищувати. А з допомогою часнику можна утримувати тиск на більш-менш стабільному рівні», — пояснили експерти.

До часникової профілактики та лікування гіпертонії можна вдаватися лише після консультацій із лікарями, оскільки часник має здатність розріджувати кров та взаємодіяти в організмі із медичними препаратами.

Однак часник, як лікувальний, а не профілактичний натуральний засіб, наголошують дієтологи та кардіологи, може бути лише додатком, а не замінником медикаментозного лікування.

