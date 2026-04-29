Цей тип болю може бути ознакою раку: попередження онколога

Біль в спині

Постійний ниючий біль у спині, який люди часто пояснюють перевтомою, незручною позою чи розтягненням м’язів, у деяких випадках може свідчити про рак підшлункової залози. Медики застерігають: не варто ігнорувати цей симптом, адже недугу нерідко діагностують уже на запущених стадіях.

Про це повідомило видання Mirror.

Медичний директор Центру протонної терапії доктор Іржі Кубес пояснив, що рак підшлункової залози важко виявити на ранньому етапі, оскільки його симптоми часто малопомітні та з’являються поступово. Одним із найпоширеніших сигналів, який пацієнти часто недооцінюють, є постійний або тупий біль у верхній частині живота чи спині, що не зникає.

Підшлункова залоза міститься глибоко в черевній порожнині поблизу хребта. Через це біль може віддавати саме в спину, а не в живіт, тому його нерідко сприймають як наслідок фізичного навантаження або проблем із м’язами. Особливу увагу слід звернути на біль, який триває довго та не пов’язаний із рухом чи фізичною активністю.

Серед інших симптомів, які люди часто не помічають, — незрозуміла втрата ваги, постійна втома, зниження апетиту, жовтяниця та проблеми з травленням. Через те, що ці ознаки можуть нагадувати менш серйозні захворювання, пацієнти нерідко відкладають візит до лікаря.

У Великій Британії рак підшлункової залози стає дедалі поширенішим: за останнє десятиліття рівень захворюваності зріс приблизно на 8%. Щороку там діагностують близько 10 500 нових випадків, і, за прогнозами, ця хвороба може стати однією з головних причин смертності від раку.

Експерти наголошують: хоча біль у спині найчастіше не пов’язаний із раком, незвичні або тривалі симптоми не можна залишати без уваги.

