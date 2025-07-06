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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
1207
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2 хв

Цей зелений продукт найкраще спалює жир на животі: як схуднути без жорстких дієт

Жирові відкладення в області живота вкрай небезпечні для здоров’я, і ось чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як спалити жир на животі

Як спалити жир на животі / © www.freepik.com/free-photo

Хочете позбутися жиру на животі без виснажливих тренувань і жорстких обмежень у харчуванні? Дієтологи радять звернути увагу на простий, але вкрай ефективний продукт — шпинат. Його зелене листя містить унікальні речовини, які активізують природні механізми схуднення та боряться з вісцеральним жиром. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Чому жир на животі особливо небезпечний

Жирові відкладення в області живота — це не лише питання естетики. Вісцеральний жир, який розташовується навколо внутрішніх органів, суттєво збільшує ризик серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, запальних процесів і метаболічних порушень.

Позбутися його — завдання не з легких. Але шпинат може стати природною підтримкою у цій боротьбі.

Яка користь шпинату для схуднення

  1. Зменшує запалення та об’єми талії. Шпинат багатий на каротиноїди — лютеїн і зеаксантин. Вони стимулюють процеси спалювання жиру й одночасно знижують рівень внутрішнього запалення. Дослідження доводять: чим більше каротиноїдів у крові, тим менша талія.

  2. Контролює апетит. Завдяки тилакоїдам, особливим компонентам, насиченим хлорофілом, шпинат знижує рівень греліну — гормону голоду та стимулює гормони ситості. Учасники досліджень, які вживали напої з тилакоїдами, схудли на 5 кг за 12 тижнів, не змінюючи свого способу життя.

  3. Надає тривале відчуття ситості. Варений шпинат — це потужне джерело клітковини. Одна порція, близько 1 чашки, містить до 4 г клітковини, а це майже 14% добової норми. Така клітковина покращує травлення, стримує різкі коливання цукру, знижує холестерин, пригнічує апетит.

Як найкраще вживати шпинат

Шпинат має нейтральний м’який смак, тому чудово поєднується як з овочами, так і з білковими продуктами. Додавайте його:

  • у салати та смузі,

  • в омлети, рагу й супи,

  • навіть у випічку — млинці, кіш, бісквіти.

Кому шпинат протипоказаний

Шпинат містить щавлеву кислоту, яка може бути шкідливою за певних захворювань:

  • сечокам’яної хвороби;

  • порушення роботи нирок;

  • подагри;

  • гіпертиреозу (підвищена функція щитовидної залози);

  • загостренні хронічних хвороб ШКТ.

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