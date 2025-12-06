Ківі / © Pixabay

Вітамінний ківі, який найчастіше ми активно купуємо та їмо взимку, позитивно впливає на наше здоров’я. Нутріціологи полюбляють включати його до раціону тих, хто худне.

Та потрібно знати нюанси, пов’язані з ківі, пише verywellhealth.

Вживання ківі зранці може зміцнити імунну систему та допомогти почуватися краще. Він також є швидким джерелом енергії та зволоження — ідеально підходить для початку дня або після ранкового тренування.

Згідно з даними MDPI, ківі багаті на харчові волокна, які сприяють здоровому травленню. Вони також містять актинідин — фермент, який може допомогти розщеплювати різні тваринні білки та глютен, що корисно при проблемах із травленням.

Вживання двох ківі перед сном може сприяти швидшому засинанню, зменшувати нічні пробудження та збільшувати загальну тривалість сну. Цей корисний ефект пояснюється вмістом серотоніну та антиоксидантів у фрукті.

Серотонін — нейромедіатор, який допомагає регулювати сон. Тому вживання ківі приблизно за годину до сну може покращити якість сну.

Чим ще корисний ківі

Ківі вважається одним із найбільш дієтичних продуктів і містить масу корисних речовин, необхідних для здорового функціонування організму. Він підтримує імунітет, надає профілактичну дію при простудних захворюваннях та надзвичайно корисний не тільки дорослим, але й дітям.

Окрім того, ківі багатий на інші вітаміни і мікроелементи: В1, В2, РР, В6, В12, А, Е, К1, D, а також бета-каротин, клітковину, магній, калій, кальцій, флавоноїди, пектини, ензими, фосфор, марганець, залізо, цинк, бор, мідь, антиоксиданти і амінокислоти, фруктові та органічні кислоти.

