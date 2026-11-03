Ці 8 звичних продуктів можуть містити багато цукру: що радить дієтологиня

Прихований цукор у продуктах — 8 несподіваних джерел / © Associated Press

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Цукор може міститися навіть у продуктах, які зовсім не здаються солодкими. Його додають до соусів, маринадів, заправок для салатів і деяких напоїв. Через це люди нерідко споживають більше цукру, ніж думають.

Про це пише Daily Mail із посиланням на дієтологиню Алію Нельсон.

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За словами фахівчині, прихований цукор — це насамперед цукор у продуктах, від яких люди не очікують солодкого смаку. Його регулярне споживання може непомітно збільшувати калорійність раціону та ускладнювати схуднення.

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Водночас надлишок вільного цукру підвищує ризик карієсу. Крім того, якщо в раціоні переважають солодкі продукти та напої, людина може споживати менше їжі, багатої на клітковину, білки, вітаміни й мінерали. Тривале збільшення ваги також пов’язане з вищим ризиком діабету другого типу та серцевих захворювань.

Дієтологиня назвала вісім продуктів, на які варто звернути увагу.

Мариновані огірки

Мариновані огірки часто додають до сендвічів, однак деякі готові продукти містять багато цукру. Наприклад, у 100 г маринованих овочів Branston Original Pickle його приблизно 31 г.

Дієтологиня радить замінювати солодкі мариновані овочі свіжими огірками, редискою або маринованими огірками без доданого цукру. Також можна просто зменшити їх кількість.

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Вівсяне молоко

Рослинні напої також можуть бути джерелом цукру, особливо якщо мають додаткові смаки. Зокрема, ванільний вівсяний напій Oatly Barista містить 10,2 г загального цукру.

Фахівчиня рекомендує обирати несолодкі варіанти без ароматизаторів, порівнювати склад різних виробників і звертати увагу на вміст кальцію та вітамінів.

Соуси для салатів

Навіть заправка для салату може містити чимало цукру. Наприклад, у столовій ложці густого бальзамічного соусу з перцем чилі (15 мл) може міститься 6,8 г цукру.

Як альтернативу дієтологиня рекомендує використовувати лимонний сік або винний оцет, змішані з оливковою олією та травами. Це дозволить надати салату смаку без додавання солодких соусів.

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Маринований буряк

Сам по собі буряк містить клітковину й антиоксиданти. Однак у готових маринованих продуктах із різними смаками може бути доданий цукор.

Наприклад, порція солодко-гострого буряка із чотирьох штук може містити 15,8 г загального цукру.

Нельсон рекомендує віддавати перевагу звичайному вареному буряку, який можна приправити оцтом, перцем чилі та зеленню.

Томатний кетчуп

Звичайний кетчуп Heinz містить 3,4 г цукру на порцію вагою 15 г. Хоча така кількість може здаватися невеликою, варто враховувати, скільки соусу людина використовує за один раз.

Дієтологиня радить звернути увагу на варіанти зі зниженим вмістом цукру та солі або просто додавати менше кетчупу до страв.

Молочні коктейлі

Готові молочні коктейлі можуть містити білок і кальцій, але водночас бути джерелом доданого цукру.

Як альтернативу Нельсон пропонує звичайне молоко або напій із додаванням несолодкого какао-порошку. Тим, хто не хоче відмовлятися від готових коктейлів, вона радить обмежувати розмір порції.

Кисло-солодкий соус

Соуси для м’яса та овочів також можуть містити значну кількість цукру. Наприклад, у порції кисло-солодкого соусу Ben’s Original вагою 112 г його 14 г. Водночас частина цього цукру природно міститься в помідорах та ананасах, які входять до складу продукту.

Для приготування страв дієтологиня рекомендує поєднувати імбир, часник, рисовий оцет і соєвий соус зі зниженим вмістом солі. А надати солодкого смаку можна за допомогою шматочків ананаса.

Апельсиновий сік

Навіть соки без доданого цукру містять природні цукри з фруктів. Зокрема, апельсиновий сік є джерелом вітаміну С, однак його кількість у раціоні також варто контролювати.

Британська Національна служба охорони здоров’я (NHS) рекомендує обмежувати споживання фруктових соків і смузі до 150 мл на день.

Водночас Нельсон наголошує, що для зменшення споживання цукру не потрібно повністю відмовлятися від улюблених продуктів або готувати всі страви самостійно. Достатньо звертати увагу на склад, частоту споживання та розмір порцій, а за можливості обирати альтернативи з меншою кількістю доданого цукру.

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