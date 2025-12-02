Ці фрукти руйнують печінку гірше, ніж алкоголь

Манго / © Associated Press

Деякі поширені фрукти можуть навантажувати здоров’я печінки та збільшувати ризик її пошкодження у разі надмірного вживання.

Про це пише e.vnexpress.net.

Манго

Манго цінують за солодкий смак та тропічний аромат, що робить його популярним фруктом. Однак, згідно з дослідженням, опублікованим Національною медичною бібліотекою США, манго має високий вміст цукру, зокрема фруктози, яка становить близько 15% м’якоті фрукта. Фруктоза переробляється печінкою на жир, і надмірне споживання може призвести до жирової хвороби печінки, що спричиняє накопичення жиру в клітинах печінки та збільшує ризик пошкодження печінки.

Експерти рекомендують обмежити споживання манго. Тим, хто має проблеми з печінкою або діабет, слід звернутися за персональною консультацією до свого лікаря.

Дуріан

Дуріан, відомий як «король фруктів», славляться своїм сильним смаком та кремовою текстурою. Хоча ці фрукти забезпечують необхідні вітаміни та мінерали, вони також містять багато калорій та насичених жирів, що може негативно вплинути на здоров’я печінки.

Американський фонд печінки радить людям із жировою хворобою печінки уникати продуктів із високим вмістом цукру, жиру та калорій, оскільки вони можуть погіршити стан печінки.

Крім того, дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я показало, що високе споживання насичених жирів збільшує ризик інсулінорезистентності та жирової хвороби печінки. Для людей із жировою хворобою печінки надмірне споживання дуріану може погіршити здатність печінки переробляти жир, що призводить до запалення та подальшого накопичення жиру.

Лонган

Лонгани багаті на фруктозу, глюкозу та сахарозу, які можуть створювати навантаження на печінку у разі надмірного споживання. Дослідження, опубліковане в Food Frontiers, показало, що надмірне споживання лонгану викликає дисбактеріоз кишківника, запалення та порушення функції печінки.

Глід

Глід часто використовують у вареннях, сиропах або вживають сирим для покращення травлення завдяки високому вмісту органічних кислот, таких як лимонна кислота. Хоча він підтримує травлення, надмірне споживання може призвести до шлунково-кишківного дискомфорту, нудоти, діареї та болю у животі.

Здоровим людям варто обмежувати споживання — приблизно 100–150 грамів на порцію для підтримки оптимального здоров’я печінки.

