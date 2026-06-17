Ці ягоди можна їсти без обмежень: тренер назвав продукти, які допоможуть вам схуднути

Полуниця / © Unsplash

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Полуницю недарма називають ягодою довголіття, і саме зараз триває її найцінніший та найкорисніший сезон. Вона містить потужні антиоксиданти, які допомагають клітинам нашого організму захищатись від старіння, а також величезну кількість вітаміну С. Окрім цього, вона має дуже мало калорій, але здатна чудово насичувати.

Про це розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

За словами експерта, секрет криється не у якихось особливих міфічних властивостях самої полуниці, а у звичайній анатомії людини. Шлунок реагує на фізичний об’єм їжі, яка до нього потрапляє, а не на її калорійне наповнення.

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Експерт наголошує, що полуниця містить усього 35 калорій на 100 грамів продукту. Якщо умовно заповнити нею шлунок повністю, з’ївши порцію у 600 грамів, організм отримає лише близько 200 калорій. Харчуватися виключно ягодами тренер не закликає, проте пропонує хитрий та ефективний лайфхак для зменшення загальної порції їжі.

«Дорогенькі мої, якщо ви почнете трапезу з полуниці і заповните желудок полуницею наполовину, тобто споживаєте її в кількості 300 грамів, ви отримаєте всього-навсього якихось 100 калорій. І в шлунку лишиться менше місця для більш калорійних продуктів. Тобто це майже всі інші продукти, окрім овочів. Вони всі калорійніші від полуниці. І сумарно з цими більш калорійними продуктами і полуницею ви з’їсте менше їжі», — зазначає фахівець.

Суть не в полуниці: як овочі та фрукти допомагають скидати вагу

Мандзяк закликає критично ставитися до порад колег, які створюють штучні рейтинги «найкращих» продуктів для схуднення, оскільки реальний механізм є загальним для всієї рослинної їжі. Овочі та фрукти на 85-95% складаються з води та корисної клітковини, що дає великий об’єм без калорійного навантаження.

Тренер навів порівняльну калорійність популярних плодів:

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огірки, помідори, листя салату — близько 17 калорій на 100 грамів;

морква, буряк, болгарський перець — ближче до 40 калорій;

яблука та груші — в середньому 50 калорій;

виноград — близько 70 калорій;

банан та хурма — найбільш калорійні, банан містить під 90 калорій.

Наприкінці свого роз’яснення фітнес-тренер підсумував головне правило здорового та легкого зниження ваги, яке підійде кожному, незалежно від особистих гастрономічних уподобань.

«Загалом фрукти і овочі, якщо ти їх включаєш в кожен прийом їжі і споживаєш бажано на початку, щоб заповнити цими некалорійними продуктами частину шлунка і сумарно з іншою їжею з’їсти менше калорій. Якщо це робиться в кожен прийом їжі, це сприяє схудненню», — підсумував Мандзяк.

Як худнути правильно — останні новини

Нагадаємо, фахівці наголошують, що безпечне та стійке схуднення залежить від збалансованого харчування, фізичної активності та достатнього споживання води. Для підтримки водного балансу та контролю апетиту часто рекомендують воду з огірком і м’ятою. Такий напій допомагає зменшити набряки, покращити травлення та замінити солодкі напої, однак сам по собі не спалює жир і має використовуватися лише як доповнення до здорового способу життя.

До слова, білок вважається одним із ключових компонентів харчування для контролю ваги, оскільки допомагає довше зберігати відчуття ситості, зменшує апетит і підтримує м’язову масу під час схуднення. Фахівці рекомендують насамперед отримувати білок із натуральних продуктів, зокрема яєць, риби, м’яса, молочних продуктів, бобових і горіхів.

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Водночас для тих, хто не може забезпечити достатню кількість білка з їжею, альтернативою можуть стати протеїнові добавки, серед яких найкраще дослідженими для підтримки схуднення є сироватковий і казеїновий білки.

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