Здоров'я
534
Ці каші чистять печінку краще за таблетки: 5 круп, які повернуть їй легкість і здоров’я за два тижні

Чотирнадцять днів регулярного вживання правильних каш допоможуть зняти навантаження з печінки, повернути легкість у тілі та покращити загальне самопочуття.

Які каші чистять печінку

Які каші чистять печінку / © pixabay.com

Печінка — головний фільтр організму, який щодня переробляє все, що ми їмо та п’ємо. Надлишок жирної їжі, постійні стреси та приймання ліків перевантажують її, і тоді з’являється втома, важкість у тілі та проблеми із травленням. Однак допомогти печінці швидко відновитися можна не лише дорогими препаратами чи біодобавками, а й доступними крупами, які очищають організм природним шляхом.

Які найкорисніші каші для швидкого відновлення печінки

  • Гречка багата на рутин і флавоноїди, які зміцнюють судини печінки й покращують кровообіг. Вона допомагає виводити токсини, знижує рівень «поганого» холестерину і нормалізує обмін речовин. Регулярне вживання гречки робить печінку менш вразливою до жирової дистрофії.

  • Вівсянка містить бета-глюкани, які природнім чином очищують організм. Вони м’яко виводять шлаки, зменшують запальні процеси та відновлюють клітини печінки. Вівсяна каша на воді без цукру — це ідеальний сніданок для тих, хто хоче полегшити роботу печінки й одночасно підтримати мікрофлору кишечника.

  • Пшоно. Пшоняна каша відома своїми жовчогінними властивостями. Вона стимулює природне очищення печінки, допомагає виводити надлишок жирів і запобігає застою жовчі. Пшоняні страви особливо корисні тим, хто часто відчуває важкість у правому боці.

  • Рис — бурий або нешліфований. Натуральний рис добре вбирає токсини й солі важких металів. Він допомагає очистити кров, знизити навантаження на печінку і водночас м’яко вивести зайву рідину з організму. Бурий рис містить більше клітковини, тому ефект очищення ще потужніший.

  • Перлова крупа. Перловка часто недооцінюється, але вона містить багато клітковини й амінокислот, які сприяють відновленню клітин цього внутрішнього органу. Окрім того, вона знижує рівень жиру в печінці та покращує її здатність до регенерації.

Як отримати максимальний ефект від вживання цих круп

  • Їжте каші щодня, чергуючи різні крупи.

  • Готуйте їх на воді чи з мінімальною кількістю молока.

  • Уникайте додавання цукру та великої кількості масла.

  • Додайте до страви зелень, овочі чи трохи оливкової олії, це підсилить очищувальний ефект.

534
