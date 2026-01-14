Морепродукти, який краще уникати / © pexels.com

Реклама

ТСН.ua розподає, які морепродукти варто виключити з меню.

Креветки з фермерських господарств

Креветки користуються популярністю в Україні, але їхній вигляд "свіжих і безпечних" може бути оманливим. Фермерське виробництво часто містить застосування антибіотиків і пестицидів, а масове вирощування призводить до накопичення токсинів у мʼясі.

Риба-меч та акула

Великі хижі риби, як риба-меч або акула, можуть накопичувати ртуть у мʼясі. Цей токсичний метал здатен впливати на нервову систему, а регулярне споживання такої риби підвищує ризики для здоров’я.

Реклама

Мідії та устриці із забруднених водойм

Молюски фільтрують морську воду, тому їхнє мʼясо легко накопичує токсини, бактерії та важкі метали. Особливо небезпечними є ті, що зібрані в забруднених водоймах — їхнє вживання може спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям.

Крабові палички

Популярний продукт у багатьох українців, який не має нічого спільного з натуральним крабовим мʼясом. Він містить штучні барвники, консерванти та надлишок солі, що робить його шкідливим для організму за регулярного споживання.

Тунець

Консервований тунець — смачний делікатес, але це мʼясо іноді містить ртуть. Крім того, деякі види тунця перебувають на межі зникнення через неконтрольований вилов.

Регулярне споживання морепродуктів із високим вмістом токсинів може призвести до інтоксикації організму, алергій, проблем із травленням та нервовою системою. З часом накопичення важких металів підвищує ризики розвитку онкологічних і неврологічних захворювань.