Ці напої напої не можна давати дітям: список заборон

Дівчинка п’є сік / © Pixabay

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Деякі звичні для дорослих напої можуть бути небезпечними для дітей — навіть у невеликих дозах. Наукові дослідження підтверджують: певні продукти мають серйозний негативний вплив на розвиток дитячого організму. Ось чотири категорії напоїв, які не варто давати дітям.

Про це пише «РБК-Україна».

Солодкі газовані напої (особливо Cola) — не раніше 12 років

Газовані напої містять не лише надмір цукру, а й фосфорну кислоту, яка разом з кофеїном вимиває кальцій з організму. Це послаблює кістки в період активного росту. Такі висновки підтверджені, зокрема, у Framingham Osteoporosis Study.

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Пакетовані соки та лимонади — обмежити до 11 років

Незважаючи на назву, у більшості «фруктових» напоїв — мінімум корисних речовин і максимум прихованого цукру. Дослідження на PubMed пов’язують їхнє регулярне споживання з ожирінням, карієсом і розвитком алергій у дітей.

Кава і міцний чай — заборона до 16 років

Кофеїн негативно впливає на нервову систему дитини: викликає збудження, порушення сну, підвищення тиску і тривожність. До 16 років організм ще не готовий до впливу таких стимуляторів.

Енергетичні напої — категорична заборона до 18 років

Енергетики — це високі дози кофеїну, цукру та стимуляторів, які можуть призвести до серйозних ускладнень: серцевих нападів, аритмій і неврологічних розладів. Педіатри однозначні: підлітки не повинні їх вживати.

А що тоді безпечно?

Найкращий вибір — проста питна вода. Також діти можуть пити домашні компоти без цукру, узвари та м’які трав’яні чаї (тільки за порадою лікаря).

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До слова, раніше вчені провели дослідження і за його результатами пояснили, чому дітям не можна давати смартфон до 13 років. Річ у тім, що в іншому разі діти мають значно більші ризики проблем із психічним здоров’ям у ранній дорослості.