Після вживання овочів живіт може здувати / © Pixabay

Реклама

Сирі овочі можуть спричиняти здуття живота через вміст складних вуглеводів і клітковини, які важко перетравлюються. Варто вводити їх у раціон поступово або готувати на пару.

Про це повідомляє Daily Express.

Ці овочі найчастіше спричиняють здуття, гази та тяжкість:

броколі

цвітна капуста

брюссельська капуста

білокачанна капуста

шпинат

мангольд

салат латук

цибуля

часник

помідори

Ці овочі містять сірковмісні сполуки та нерозчинну клітковину, які складно перетравлюються. Але вони мають високу харчову цінність, тому важливо не уникати їх, а навчитися готувати так, щоб не було здуття.

Реклама

Як зменшити здуття живота від сирих овочів

Кілька невеликих змін можуть допомогти зменшити здуття живота від сирих овочів. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, дотримуйтесь таких порад:

злегка приготуйте овочі — приготування допомагає розщеплювати клітковину та складні вуглеводи, що може зменшити здуття

невеликі порції — великі порції можуть збільшити здуття, особливо якщо ви не звикли до дієти з високим вмістом клітковини

добре пережовувати — ретельне пережовування їжі допомагає зменшити здуття живота

пийте багато води — підтримка водного балансу допомагає їжі просуватися по травній системі

уникайте газованих напоїв — поєднання газованих напоїв із сирими овочами може посилити газоутворення

Раніше повідомлялося, що смажити не рекомендується овочі, які при високих температурах втрачають усі корисні властивості, виділяють шкідливі речовини або стають важкими для травлення.

Новини партнерів