Нарощування м’язової маси — складний процес / © Pixabay

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Мотивація змушує нас підніматися з дивана та йти до спортзалу тренуватися. Фотографії «було-стало» в рекламі програм харчування, спортивних челенджів створюють картинку, що фігура кардинально зміниться — треба лише діяти. Ми починаємо займатися спортом. Але де ж вражаючий результат із розряду «мінус 8 кг на місяць»?

В ексклюзивному коментарі ТСН тренерка Даша Літвінова пояснила, чому результату не буває швидко і вказала на основні помилки під час тренувань.

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Причини відсутності результату від тренувань

Причина перша

Відсутність прогресивного навантаження — тобто людина місяцями тренується з однією вагою. Відповідно тренування є, а навантаження немає.

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«Також поширеною проблемою є неправильна техніка — коли ми робимо навантаження не на той м’яз, який ми хочемо пропрацювати, і він буде слабшим», — сказала Даша.

Що робити — вивчити правильну техніку виконання.

Причина друга

«Ще одна проблема — велике навантаження: людина ставить собі багато тренувань, нехтуючи відновленням. Але це не працює. Коли постійно тренування на максимумі, відсутнє відновлення, то, звісно, знижується продуктивність», — пояснила тренерка.

Що робити: організувати тренування у поєднанні з відпочинком. Крім цього не забуваємо про сон — рекомендовано спати не менше 8 годин.

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Наслідки відсутності достатнього відпочинку:

Хронічна втома

Зниження імунітету

Підвищений ризик травм

Відсутність прогресу

Причина третя

«Якщо харчування не відповідає меті, то людина не отримує результату. Людина, яка хоче схуднути, повинна перебувати у дефіциті калорій. Якщо навпаки — набрати м’язи, повинен бути профіцит і вживати достатню кількість білка», — сказала вона.

Важливо: пам’ятайте, що ціль має бути досяжною. Зокрема, нормальною швидкістю схуднення є втрата близько 0,3-0,5 кілограми на тиждень, а ось мінус 10 кілограмів на місяць — це вже екстрим.

Харчування відіграє дуже важливу роль на шляху до бажаного результату / © Pixabay

Причина четверта

«Відсутність системності. Для результату потрібна регулярність. Кожного разу на тренуванні нові вправи — це також не дуже добре», — додала Даша.

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Вона також наголосила, що цифри на вагах — не найкращий спосіб «вимірювання» прогресу, зменшення ваги не означає, що ви втрачаєте саме жир. Це може бути вода чи м’язи. Можна відстежувати прогрес тренувань по місяцях за допомогою фотографій. Тоді ви переконаєтеся, що вага може знижуватися незначно, а маса м’язів набирати зростання.

Раніше тренерка пояснила, що треба робити, щоб здобути плаский живіт. Більше корисних порад читайте у новині.

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