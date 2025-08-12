Ці продукти можуть викликати рак: перевірте свій раціон

Зміна харчових звичок може мати серйозний вплив на здоров’я / © Pixabay

Реклама

У сучасному раціоні є багато продуктів, які не лише не несуть користі, а й можуть сприяти розвитку серцево-судинних хвороб, діабету, запалень і навіть онкології. Насамперед — це продукти з високим глікемічним індексом, оброблені жири, штучні інгредієнти та надмірно перероблені харчові вироби.

Ці продукти можуть викликати рак

Оброблене м’ясо

Сосиски, ковбаси, бекон, шинка та інші види обробленого м’яса містять нітрати та нітрити, які можуть перетворюватися в організмі на канцерогенні сполуки. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікує оброблене м’ясо як канцероген класу 1, що означає доведений зв’язок із розвитком раку, особливо колоректального.

Реклама

Червоне м’ясо

Надмірне споживання червоного м’яса (яловичини, свинини, баранини) може підвищувати ризик розвитку раку товстої кишки. Високотемпературне приготування, наприклад, смаження або гриль, сприяє утворенню гетероциклічних амінів та поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які мають канцерогенну дію.

Продукти з високим вмістом цукру

Надлишок цукру у раціоні може призводити до ожиріння, яке є фактором ризику для розвитку декількох видів раку, включаючи рак молочної залози, підшлункової залози та товстого кишківника. Крім того, постійно високий рівень інсуліну та запалення, спричинені надмірним вживанням цукру, можуть сприяти росту пухлин.

Реклама

Трансжири та фастфуд

Штучні трансжири, що містяться в маргарині, фастфуді, випічці та готових продуктах, збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та можуть сприяти виникненню раку. Висококалорійні страви, особливо ті, що містять багато жиру та цукру, також сприяють ожирінню, що підвищує онкологічні ризики.

Алкоголь

Регулярне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку ротової порожнини, горла, стравоходу, печінки, товстого кишківника та молочної залози. Етиловий спирт у процесі метаболізму перетворюється на ацетальдегід, який є канцерогеном.

Реклама

Продукти з великою кількістю харчових добавок

Деякі харчові добавки, такі як штучні підсолоджувачі, барвники та консерванти, мають потенційні канцерогенні властивості.

Надмірно смажені та перероблені продукти

Картопля-фрі, чипси, випічка та інші смажені продукти можуть містити акриламід, який формується під час термічної обробки крохмалистих продуктів при високих температурах. Ця речовина є потенційним канцерогеном.

Реклама

Щоб знизити ризик розвитку онкологічних захворювань, варто обмежити споживання обробленого м’яса, червоного м’яса, цукру, алкоголю та фастфуду, а також віддавати перевагу натуральним, свіжим продуктам.

Раніше ми писали, які продукти потрібно їсти для профілактики раку, вони зменшують ризик захворювання. Більше про це читайте у новині.