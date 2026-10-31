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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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422
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Ці продукти непомітно підвищують тиск: яка їжа "вбиває" судини

Підвищення артеріального тиску найчастіше спричиняють продукти з високим вмістом солі, кофеїн, алкоголь та приховані трансжири.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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АТ може періодично підвищуватися у абсолютно здорових людей

АТ може періодично підвищуватися у абсолютно здорових людей / © Credits

Артеріальний тиск (АТ) людини залежить від комплексу чинників: від роботи серця, стану судин, об’єму та в’язкості крові, спосіб життя, генетики, психоемоційного стану й раціону. Однак АТ значною мірою залежить від щоденного раціону.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

З якими продуктами варто бути обережними

Хліб

Хліб і хлібобулочні вироби містять багато натрію і насичених жирів, які підвищують артеріальний тиск.

Алкоголь

Навіть помірне, але регулярне вживання алкоголю може спричиняти стрибки артеріального тиску та негативно впливати на серцево-судинну систему.

Напої з кофеїном

Надмірне вживання в їжу напоїв з високим вмістом кофеїну, таких як кава і кока-кола, підвищує артеріальний тиск, що особливо шкідливо у разі гіпертонії.

Соуси

Соуси й заправки для салатів містять багато натрію і тому шкодять здоров’ю артерій. Майонез, кетчуп та інші схожі продукти містять багато хімічних добавок і уповільнюють обмін речовин.

Спред і маргарин

Штучні рослинні жири містять дуже багато натрію і жиру, тому вони дуже шкідливі для здоров’я артерій.

Ковбаса

Ковбаса містить занадто багато насичених жирів і хімічних сполук, які шкодять здоров’ю.

Солодощі

Солодощі й рафінований цукор викликають звикання і дуже шкодять здоров’ю. Їх не можна їсти тим, хто страждає від високого тиску, бо вони призводять до набору зайвої ваги й діабету.

Ще один маловідомий фактор ризику — лакриця (солодка). Гліциризинова кислота у її складі сприяє втраті калію, через що в організмі затримується рідина. Це створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

Дослідження підтверджують небезпеку такого харчування: люди, які дотримуються найбільш «прозапальних» дієт, мають на 38% вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, чий раціон є більш протизапальним.

Раніше повідомлялося, що раціон із достатньою кількістю фруктів та овочів може бути важливим складником турботи про серцево-судинну систему. Професор і фахівець із серцево-судинних ризиків Хосе Абеллан-Алеман назвав п’ять фруктів, які сам обирає для різноманітного харчування. Більше про це читайте в новині.

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