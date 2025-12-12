Ці продукти провокують мігрені: дієтологиня розповіла, що потрібно прибрати зі свого раціону

Головний біль / © Фото з відкритих джерел

Головний біль може виникати раптово та з різних причин — від стресу до банальної втоми. Проте інколи його джерело приховане саме у харчуванні.

Про це розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Чому голова болить частіше у жінок

За словами експертки, гормональні коливання — зокрема рівень естрогену та прогестерону — можуть посилювати головний біль. Це частково пояснює, чому жінки страждають від нього частіше. Але до 20% випадків болю напряму пов’язані з тим, що людина їсть.

Одними з найбільш поширених харчових тригерів є біогенні аміни — гістамін і тирамін. Їх багато у твердих сирах, дріжджових виробах, ковбасах, шоколаді, горіхах та алкоголі.

Фахівчиня наголошує: якщо поєднати вино, сир рокфор і шоколадний десерт, головний біль — дуже ймовірний. Особливо небезпечні несвіжі або довго зберігавшіся продукти, адже в них рівень тираміну зростає.

Сульфіти додають до продуктів для запобігання бактеріям. Вони містяться у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, чипсах, варенні, морепродуктах та переробленому м’ясі. При регулярному споживанні ця сполука може накопичуватися в організмі та провокувати головний біль.

Штучний підсолоджувач аспартам присутній у більшості солодких газованих напоїв — фанті, кока-колі, жувальній гумці та швидких сніданках. Він також може спричиняти біль у голові у чутливих людей.

Глутамат натрію широко використовують у ковбасних виробах, сухих соусах, консервах, приправних сумішах, сухариках і чипсах. Саме він здатний провокувати сильні мігрені. Людям із підвищеною чутливістю експертка радить уникати страв азійської кухні, де ця добавка використовується дуже часто.

Дієтологиня радить завести харчовий щоденник. Записуйте, що саме ви з’їли перед появою болю. Це допоможе виявити продукт-провокатор та обмежити його або повністю виключити з раціону.

