Ці продукти спалюють жир на животі ефективніше за вправи на прес

Харчування має велике значення в питанні схуднення / © Pixabay

Ніяка їжа не здатна одразу розчинити жирові відкладення. Однак є продукти, які прискорюють метаболізм, знижують здуття і допомагають організму ефективніше спалювати жир. І все це — без нескінченних скручувань на прес, які зміцнюють м’язи, але не впливають на жировий прошарок.

Про це пише EatThis.

Ось список із восьми продуктів, які можуть реально допомогти в боротьбі з жиром на животі:

Авокадо

Мононенасичені жири в складі авокадо зменшують жирові відкладення в ділянці живота, а клітковина надовго зберігає відчуття ситості.

Яйця

Білковий чемпіон і універсальний продукт на будь-який прийом їжі. Яйця допомагають контролювати апетит, сприяють жироспалюванню і підтримують стабільний рівень інсуліну — важливий фактор для зниження жиру в ділянці живота.

Ягоди

Легка солодкість без докорів сумління. Ягоди містять мало цукру, але при цьому багаті антиоксидантами і клітковиною, зменшуючи запалення і підтримуючи здоров’я кишківника.

Листова зелень

Шпинат, капуста кейл, салат ромен та інші листові овочі — це мінімум калорій і максимум користі. Вода і клітковина в їхньому складі полегшують травлення і знижують здуття.

Солодка картопля (Батат)

Чудовий варіант складних вуглеводів. Містить резистентний крохмаль і клітковину, допомагає довше не відчувати голод і контролювати рівень цукру в крові.

Горіхи

Ідеальний перекус: мигдаль, фісташки, волоські горіхи насичують завдяки білкам і корисним жирам.

Зелений чай

Катехіни та кофеїн у його складі допомагають організму активніше розщеплювати жир, особливо вісцеральний, що накопичується в ділянці живота.

Грецький йогурт

Знежирений і несолодкий варіант багатий на білок і пробіотики, які сприяють здоровому травленню і зменшують здуття. Крім того, йогурт допомагає підтримувати баланс мікрофлори кишківника — важливий фактор у контролі ваги.

