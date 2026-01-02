Ці щоденні звички можуть скоротити життя на десятки років

Синє світло блокує мелатонін і псує сон / © unsplash.com

Не лише алкоголь і тютюн мають здатність вбивати. Деякі повсякденні звички, які ви навіть не помічаєте, можуть діяти на ваш організм так само.

Про це пише StarsInsider.

Найшкідливіші «звичайні» звички:

Проводите багато часу в приміщенні

Проведення багато часу в приміщенні шкідливе для здоров’я та збільшує ризик смерті.

Багато сидите

Малорухливий спосіб життя дійсно може вплинути на довголіття, і тривале сидіння є одним з головних винуватців. Це справді погана новина для тих, кому доводиться проводити переважну більшість свого робочого часу сидячи за столом.

Тривале сидіння дійсно впливає на наше життя. Дослідження показали, що скорочення щоденного часу сидіння до менш ніж трьох годин може додати до вашого життя до двох років.

Занадто мало спите

Якщо ви регулярно спите менше п’яти годин на добу, ваш ризик смерті вищий, ніж у того, хто залишається в ліжку ще кілька годин.

Занадто багато червоного м’яса у раціоні

Немає нічого поганого в тому, щоб час від часу насолоджуватися смачним стейком або соковитим бургером. За оцінками, щоденне вживання червоного м’яса збільшує ризик смерті приблизно на 13%.

Використання телефону

Згідно з дослідженнями, використання смартфонів пов’язане зі зниженням якості сну, а також з вищим рівнем тривожності та депресії. Все це може впливати на тривалість життя.

Уникаєте гострої їжі

Згідно з дослідженням, люди, які щодня їдять гостру їжу, мають на 14% менший ризик померти порівняно з людьми, які роблять це лише раз на тиждень.

Занепокоєння щодо смерті

Як би іронічно це не звучало, занепокоєння щодо смерті може призвести до передчасної смерті. Якщо ви живете з високим рівнем тривоги щодо власної смертності, це може вплинути на ваше здоров’я.

