Ці звички руйнують ваш сон: лікарі назвали найпопулярніші помилки

Сон — це основа здоров’я, але мільйони людей щодня роблять речі, які псують його якість. Сомнологи, неврологи та психологи розповіли, які поширені помилки найбільше шкодять вашому відпочинку. Деякі з цих фактів вас справді здивують!

Про це повідомило видання Yahoo.

Лежати в ліжку без сну. Якщо за 20-30 хвилин сон не прийшов, не мучте себе. Встаньте і займіться чимось спокійним в іншій кімнаті, радять медики. Лежання без сну прив’язує мозок до думки, що ліжко — це не місце для відпочинку.

Читання перед сном захопливих книжок або статей перед сном активує мозок і може затримати засинання, а також знизити якість сну. Обирайте щось легке та розслаблююче.

Перевтомлюватися перед сном. Перевтома не гарантує міцний сон. Навпаки, вона може спровокувати нічні жахи та навіть панічні атаки. Дайте мозку час на перезавантаження.

Гарячий душ перед сном може підвищити кров’яний тиск і ускладнити процес засинання. Спробуйте змінити час водних процедур.

Пробудження в середині ночі часто буває нормальним, але важливо не переживати і не дивитися на годинник. Лікарі рекомендують вставати, якщо не можете заснути, і зайнятися чимось розслаблюючим.

Ігнорувати апное сну. Ігнорування CPAP-терапії може призвести до серйозної серцевої недостатності. Нестача кисню вночі нищівно впливає на серце та загальне здоров’я.

Занадто багато думок перед сном? Лікарі радять вести щоденник тривог, щоб «випустити» негативні думки і заспокоїти розум.

Гаряча ванна, на відміну від душу, сприяє тривалому глибокому сну. Врахуйте, що деякі ліки, наприклад антидепресанти, можуть його скорочувати.

Сон на боці — допоможе вашим легеням. Він особливо важливий для людей з проблемами легенів та після травм.

Синдром неспокійних ніг. Легкий масаж може допомогти, але уникайте активної розумової діяльності безпосередньо перед сном. Перевірка рівня заліза та правильні ліки здатні повернути нормальний сон.

Хронічне недосипання — бомба уповільненої дії: менше семи годин сну на добу — шлях до проблем із серцем, діабету, ожиріння, зниження когнітивних функцій та емоційної нестабільності.

Денний сон. Дрімайте не довше 10-15 хвилин, щоб не прокинутися втомленими та розбитими.

Вдень спите краще, ніж вночі? Можливо, порушений циркадний ритм. У такому випадку може допомогти поєднання яскравого світла в денний час і мелатоніну, а іноді потрібна консультація фахівця зі сну.

Контролюйте вагу та уникайте сну на спині при апное. Також можуть допомогти стоматологічні апарати або хірургічне втручання, але головне — консультація сертифікованого фахівця