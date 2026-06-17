Ця частина тіла може вказувати на ризик ранньої смерті: лікар назвав неочевидний показник

Секрети довголіття

Реклама

Лікар назвав несподіваний показник, який може свідчити про тривалість життя людини. За його словами, важливу роль відіграє не вага, а стан м’язів стегон.

Про це повідомило видання Mirror.

Британський лікар Амір Хан розповів, що більший об’єм стегон може бути пов’язаний із кращими показниками здоров’я та нижчим ризиком передчасної смерті.

Реклама

За його словами, річ не в жирових відкладеннях, а в м’язовій масі. Він послався на дослідження, опубліковане 2009 року в British Medical Journal, під час якого вчені понад десять років спостерігали за тисячами людей. Результати показали, що люди з меншою окружністю стегон частіше стикалися з серцево-судинними захворюваннями та мали вищий ризик передчасної смерті.

Медик пояснив, що стегна містять одні з найбільших м’язів організму. Саме м’язова тканина допомагає контролювати рівень цукру в крові, покращує чутливість до інсуліну, бере участь у регуляції запальних процесів, підтримує роботу серця та кісток, а також сприяє збереженню рухливості в літньому віці.

Амір Хан наголосив, що одним із ключових чинників здорового старіння є не втрата кілограмів, а збереження м’язової маси. Втрата м’язів у старшому віці пов’язана з підвищеним ризиком падінь, госпіталізацій і втрати самостійності.

Для підтримання м’язів лікар рекомендує регулярно виконувати силові вправи. Серед найпростіших варіантів — присідання, ходьба та тренування з еспандерами. На його думку, такі навантаження можуть стати інвестицією у здоров’я й активне довголіття.

Реклама

Автори дослідження також зазначили, що вимірювання окружності стегон може допомогти лікарям раніше виявляти людей із підвищеним ризиком серцевих захворювань і передчасної смертності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як дізнатися, що у вас діабет, та які виражені та приховані симптоми ви можете не помітити.

Новини партнерів