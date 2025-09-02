Ця дієта б’є по сексуальній активності чоловіків: дослідження

Фастфуд / © pexels.com

Дослідники з Данії виявили, що такі продукти, як копченості, картопля фрі чи курячі нагетси, здатні порушувати роботу чоловічих гормонів. Фастфуд не лише сприяє набиранню ваги, а й наражає організм на загрозу шкідливих речовин, що асоціюються зі зниженням якості сперми.

Про це пише Independent.

У чоловіків, які регулярно вживали ультраперероблені продукти, зафіксували підвищений рівень хімікату cxMINP — сполуки, яку часто застосовують у виробництві пластику. Вона впливає на гормональний баланс і спричиняє його розлади.

Окрім цього, дослідження показало зниження рівня тестостерону — головного гормону, що впливає на лібідо, — та фолікулостимулювального гормону, необхідного для вироблення сперматозоїдів. Науковці наголосили, що падіння кількості сперматозоїдів у світі відбувається паралельно зі зростанням споживання ультраперероблених продуктів.

«Ми були шоковані тим, скільки функцій організму порушують такі продукти навіть у здорових молодих чоловіків. Довгострокові наслідки мають тривожний вигляд і вказують на необхідність перегляду харчових рекомендацій для кращого захисту від хронічних захворювань», — зазначив професор Копенгагенського університету Ромен Баррес.

Ці висновки узгоджуються з іншими науковими роботами, які пов’язують ультраперероблену їжу з підвищеним ризиком розвитку серйозних захворювань, включно з раком легенів і передчасною смертю. За даними Північно-Східного університету США, на такі продукти припадає близько 73% американського ринку харчів.

Дослідження також підтвердило, що подібна їжа провокує переїдання. Чоловіки, які споживали ультраперероблені продукти, набирали більше жирової маси порівняно з тими, хто дотримувався раціону з мінімально переробленими стравами, навіть за однакової калорійності. Середній приріст ваги становив понад 2 фунти (приблизно 1 кг).

У випробуванні брали участь 43 чоловіки віком від 20 до 35 років. Вони по три тижні дотримувалися різних типів раціону — спочатку необробленої, а потім ультрапереробленої дієти, роблячи між ними тримісячну паузу. Половина учасників отримувала додаткові 500 калорій щодня, решта — стандартну норму відповідно до їхнього віку, ваги та фізичної активності. Жоден з чоловіків не знав, який саме раціон йому призначено.

«Наші результати доводять, що ультраперероблені продукти шкодять репродуктивному та метаболічному здоров’ю, навіть якщо їх не споживати у надлишку. Це свідчить, що саме технологічно перероблений характер цих продуктів робить їх шкідливими», — наголосила Джессіка Престон, яка проводила дослідження у межах Ph.D. у Копенгагенському університеті.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, що ультраоброблені продукти викликають системне запалення в організмі, що може бути маркером серцево-судинних захворювань. Крім того, вони підвищують ризик розвитку діабету другого типу незалежно від ваги. Такі продукти також порушують мікрофлору кишківника, що негативно впливає на метаболізм. Дослідження підкреслюють, що ризики для здоров’я зберігаються навіть за невеликого споживання.