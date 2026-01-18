Ця хвороба для дорослих смертельно небезпечна: симптоми та як вберегтися

Для дорослих ця недуга може стати справжньою загрозою життю / © unsplash.com

Вітряна віспа — це захворювання, що викликається вірусом Varicella-zoster. Збудник вітряної віспи належить до сімейства герпесвірусів і характеризується здатністю залишатися в організмі людини протягом усього життя.

Вірус вітряної віспи особливо небезпечний для дорослих, оскільки їхня імунна система реагує на інфекцію більш агресивно, що може призвести до серйозніших симптомів та ускладнень.

Статистика показує, що близько 90% населення переносить вітрянку в дитячому віці, однак приблизно 10% дорослих залишаються вразливими до цієї інфекції.

До найнебезпечніших ускладнень належать:

важка пневмонія, що може призвести до дихальної недостатності

енцефаліт (запалення головного мозку), який може мати летальні наслідки або призвести до інвалідності

гепатит, нефрит та інші ураження внутрішніх органів

тяжкі бактеріальні інфекції шкіри після розчісування висипу

Особливо небезпечна вітрянка для:

вагітних жінок (ризик серйозних вроджених вад розвитку у дитини)

людей з ослабленим імунітетом

людей із хронічними захворюваннями дихальної або серцево-судинної системи

Як уберегтися

Єдиний надійний захист — це вакцинація. Щеплення рекомендоване дорослим, які ніколи не хворіли на вітрянку і не робили вакцину в дитинстві. Також варто уникати контактів з хворими під час спалахів інфекції.

