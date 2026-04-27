Ця післяобідня звичка може бути небезпечним сигналом: що з’ясували вчені

Денний сон жінки похилого віку

Нове дослідження американських вчених виявило несподіваний зв’язок між денним відпочинком та рівнем смертності серед людей старших за 55 років. Виявилося, що певні моделі сну можуть бути не просто звичкою, а критичним індикатором стану здоров’я.

Про це пише sciencealert.

Денний сон може приносити значну користь організму. Він допомагає відновити сили, підвищує уважність, пришвидшує реакцію, а також позитивно впливає на пам’ять і здатність мислити. Короткий відпочинок протягом дня здатен частково компенсувати нестачу нічного сну і навіть знизити ризик розвитку деменції.

Втім, нові наукові дані свідчать, що для людей похилого віку певні особливості денного сну можуть бути тривожним сигналом, який не варто ігнорувати.

Денний сон пов’язаний з підвищеним ризиком смерті серед літніх людей

Американські дослідники з’ясували: часті епізоди сну вдень, особливо у ранкові години, пов’язані з підвищеним ризиком смертності серед літніх людей. На думку вчених, так званий «надмірний» денний сон може свідчити про вже наявні або ті, що тільки розвиваються, проблеми зі здоров’ям і навіть слугувати маркером для їх раннього виявлення.

«Наше дослідження є одним із перших, яке демонструє зв’язок між об’єктивно виміряними моделями денного сну та смертністю, і показує, що відстеження звичок денного сну має значну клінічну цінність для раннього виявлення проблем зі здоров’ям», — розповіла перша авторка дослідження Ченлу Гао, фахівчиня зі сну з Mass General Brigham.

Раніше науковці також пов’язували частий денний сон із низкою захворювань, зокрема гіпертонією та інсультом. Проте загальне розуміння цих взаємозв’язків залишається обмеженим. Існують дані про кореляцію, але бракує чітких доказів причинно-наслідкових зв’язків. Денний сон сам по собі не обов’язково є причиною хвороб — інколи він може бути реакцією організму на вже наявні проблеми.

Попри наявність переконливих доказів зв’язку між денним сном і станом здоров’я, багато питань залишаються відкритими. Частково це пояснюється обмеженістю доступних даних.

«Надмірний денний сон у пізньому віці пов’язували з нейродегенерацією, серцево-судинними захворюваннями та навіть вищою захворюваністю, але багато з цих висновків базуються на самооцінці людей і не враховують такі параметри, як час сну або його регулярність», — зазначає Гао.

Деталі дослідження про денний сон людей похилого віку

Загалом від 20 до 60% літніх людей практикують денний сон, і часто він є корисним або принаймні не завдає шкоди. Водночас надмірна сонливість удень асоціюється з різними проблемами зі здоров’ям, але детальне вивчення цього явища ускладнюється нестачею точних і об’єктивних даних.

Щоб краще розібратися в цьому питанні, дослідники використали інформацію з проєкту Rush University Memory and Aging Project, який розпочався 1997 року і був присвячений вивченню когнітивних функцій і нейродегенерації у людей віком понад 55 років.

Від 2005 року учасники дослідження носили спеціальні пристрої на зап’ясті, які протягом приблизно 10 днів фіксували їхню активність і періоди відпочинку. Завдяки цьому до 2025 року вдалося накопичити детальні дані за два десятиліття щодо 1338 осіб. Маючи таку об’єктивну інформацію, вчені змогли проаналізувати тривалість денного сну, його частоту, час доби, а також регулярність таких звичок.

Результати показали: довший і частіший денний сон, а також сон у ранкові години пов’язані з вищим ризиком смерті. Зокрема, кожна додаткова година денного сну збільшувала ризик смертності приблизно на 13%. Кожен додатковий епізод сну протягом дня додавав ще близько 7% до цього ризику.

Не менш важливим виявився і час, коли людина спить. Дослідження показало, що ризик смертності у тих, хто дрімає вранці, приблизно на 30% вищий порівняно з тими, хто відпочиває на початку післяобіднього періоду.

Чи слід відмовитися від сну вдень?

Водночас ці результати не означають, що саме денний сон є причиною таких наслідків.

«Важливо розуміти, що йдеться про кореляцію, а не причинно-наслідковий зв’язок. Надмірний денний сон, ймовірно, є ознакою наявних захворювань, хронічних станів, порушень сну або збою циркадних ритмів», — пояснила фахівчиня зі сну.

Отже, науковці не закликають відмовлятися від денного відпочинку. Навпаки — вони пропонують розглядати його як можливий індикатор стану здоров’я.

«Тепер, коли ми знаємо про сильний зв’язок між моделями денного сну та смертністю, ми можемо говорити про доцільність використання носимих пристроїв для відстеження денного сну з метою прогнозування стану здоров’я та запобігання його погіршенню», — підсумувала Гао.

До слова, фінські вчені з’ясували, що нерегулярний час засинання вдвічі підвищує ризик інфаркту та інсульту протягом 10 років. Дослідження за участю понад 3000 людей показало, що саме коливання часу відходу до сну критично впливають на серце, порушуючи циркадні ритми. Найвразливішими є ті, хто спить менше восьми годин. Водночас час пробудження виявився менш важливим, ніж стабільність моменту засинання.

