Ця популярна пряність вливає на ваш мозок та покращує настрій

Шафран

Реклама

Біоактивні компоненти шафрану — популярної прянощі, відомої своїм ароматом та використанням у кулінарії — можуть по-різному впливати на системи мозку, пов’язані з регуляцією настрою.

Такого висновку дійшли дослідники, які опублікували роботу в журналі Food & Function (F&F).

Експерти вивчили дві ключові сполуки шафрану — кроцини та сафранал. Обидві речовини знижували вираженість депресивноподібної поведінки, проте діяли через різні нейробіологічні механізми. Кроцини переважно впливали на дофамінову систему — змінювали рівень дофаміну та активність пов’язаних з ним рецепторів у префронтальній корі та стріатумі. Сафранал, своєю чергою, впливав на кинурениновий шлях — метаболічну систему, пов’язану із запаленням та утворенням потенційно нейротоксичних метаболітів, зміщуючи баланс у бік нейропротекції.

Реклама

Крім того, дослідники вперше підтвердили, що сафранал після перорального прийому виявляється не тільки в крові, а й безпосередньо у тканині мозку. Це говорить про його здатність долати біологічні бар’єри та потенційно чинити прямий вплив на нейрональні процеси.

Нагадаємо, експерти з косметології порівнюють дію шафрану з ефектом ботоксу. Однак на відміну від уколів краси, ця спеція у складі косметичних засобів працює м’яко та делікатно.