ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Ця популярна пряність вливає на ваш мозок та покращує настрій

Сьогодні наука підтверджує те, що знали давні цивілізації: шафран може мати серйозні переваги для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Шафран

Шафран

Біоактивні компоненти шафрану — популярної прянощі, відомої своїм ароматом та використанням у кулінарії — можуть по-різному впливати на системи мозку, пов’язані з регуляцією настрою.

Такого висновку дійшли дослідники, які опублікували роботу в журналі Food & Function (F&F).

Експерти вивчили дві ключові сполуки шафрану — кроцини та сафранал. Обидві речовини знижували вираженість депресивноподібної поведінки, проте діяли через різні нейробіологічні механізми. Кроцини переважно впливали на дофамінову систему — змінювали рівень дофаміну та активність пов’язаних з ним рецепторів у префронтальній корі та стріатумі. Сафранал, своєю чергою, впливав на кинурениновий шлях — метаболічну систему, пов’язану із запаленням та утворенням потенційно нейротоксичних метаболітів, зміщуючи баланс у бік нейропротекції.

Крім того, дослідники вперше підтвердили, що сафранал після перорального прийому виявляється не тільки в крові, а й безпосередньо у тканині мозку. Це говорить про його здатність долати біологічні бар’єри та потенційно чинити прямий вплив на нейрональні процеси.

Нагадаємо, експерти з косметології порівнюють дію шафрану з ефектом ботоксу. Однак на відміну від уколів краси, ця спеція у складі косметичних засобів працює м’яко та делікатно.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie