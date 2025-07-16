Ця популярна їжа вас вбиває: шокувальне дослідження про ультраоброблені продукти

Ультраоброблені продукти / © Getty Images

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Барвисті сніданкові пластівці, піца з мікрохвильовки чи величезні пачки чипсів давно стали буденним явищем у магазинах. Але нове дослідження різко окреслює межу між зручністю таких ультраоброблених продуктів і першими тривожними сигналами хронічних хвороб.

Про це пише Earth.com.

Нове дослідження виявило чіткий зв’язок між ультраобробленими продуктами та серйозними ризиками для здоров’я.

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«Йдеться про добавки, упаковку, навіть маркетинг», — прокоментувала керівниця дослідження Антея Христофору з Університету Макмастера.

Що таке ультраоброблені продукти?

Ультраоброблені продукти (УОП) — це індустріально виготовлені харчові вироби, створені для максимальної зручності, тривалого зберігання і яскраво вираженого смаку. Йдеться не про звичайну обробку, а про повноцінну харчову інженерію: снеки, газовані напої, локшина швидкого приготування, солодкі сухі сніданки, заморожені страви.

У таких продуктах природні поживні речовини часто вилучаються, натомість додаються жири, цукри, ароматизатори, барвники та стабілізатори. Результат — висококалорійний продукт із низькою реальною поживною цінністю, що викликає харчову залежність.

Сигнали небезпеки для організму

Система NOVA класифікує їжу за рівнем технологічної обробки. Середньостатистичний канадець споживає понад три порції УОП на день, а у чверті опитаних цей показник сягає шести, що витісняє зі щоденного раціону овочі та фрукти.

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Дослідники у метаболічній лабораторії довели: ті, хто їв ультраоброблені страви, щодня споживали приблизно на 500 калорій більше, ніж учасники, які їли ті самі нутрієнти, але в необробленому вигляді. Лише за два тижні учасники набирали майже 1 кг ваги.

Механізм шкоди від ультраоброблених продуктів

У дослідженні Університету Макмастера одним із найяскравіших біомаркерів стала поява С-реактивного білка, який сигналізує про системне запалення і вважається маркером серцево-судинного ризику.

«Ці продукти викликають запальну реакцію — наш організм сприймає їх як чужорідні елементи», — пояснила Христофору.

Хоча дехто вважає, що шкода УОП зумовлена лише набиранням ваги, дослідження показали: навіть після врахування індексу маси тіла у людей, які активно споживають такі продукти, були вищі рівні інсуліну і тригліцеридів.

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Американські дослідження також пов’язали високий вміст УОП у раціоні з підвищенням ризику розвитку діабету другого типу на 24%, навіть за відсутності змін у вазі.

Люди, які їли УОП, «жували швидше, у них швидше закінчувалася їжа і вони відчували менше насичення», — зазначив автор одного з провідних експериментів Кевін Голл.

Соціальні фактори і потреба в новій політиці

Дані Макмастера показали: УОП частіше споживають ті, хто має нижчі доходи або меншу формальну освіту.

«Ризики для здоров’я зберігаються незалежно від рівня доходу й освіти, тому необхідна справедлива харчова політика», — зазначила дослідниця Анджеліна Барич.

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Довгостроковий аналіз показав, що зменшення споживання таких продуктів може рятувати тисячі життів щороку, запобігаючи передчасним смертям.

УОП активно рекламуються. Від героїв мультфільмів на коробках пластівців до «здорових» написів на батончиках — маркетинг цілеспрямовано формує смакові звички ще з дитинства.

Маркування на кшталт «збагачено клітковиною» або «високий вміст білка» створює враження здорового вибору, хоча насправді продукт може містити великі дози цукру чи натрію.

Як УОП впливають на травлення?

Індустріальна обробка змінює харчову матрицю — структуру їжі, яка визначає, як вона засвоюється.Зменшення вмісту клітковини, використання емульгаторів та підсолоджувачів прискорюють травлення, збільшують глікемічне навантаження та «обманюють» сигнали ситості. Це, своєю чергою, може порушувати мікрофлору кишечника, що відіграє ключову роль у метаболізмі та імунітеті.

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Науковці виявили, що деякі емульгатори та штучні підсолоджувачі можуть викликати запальні реакції та інсулінорезистентність.

Що можна змінити?

Повна відмова від УОП — необов’язкова. Навіть заміна однієї порції щодня на фрукт або жменю горіхів уже знижує запальні маркери.

Дієтологи радять починати зі сніданку: обирайте вівсянку замість солодких пластівців, поступово замінюйте снеки — це допоможе знизити споживання УОП без радикальних змін.

До слова, раніше повідомлялося про 7 суперфудів, які варто їсти для здорової імунної системи та збереження сил у будь-який сезон.

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