Ця ранкова звичка може коштувати вам життя: про що йдеться

Звичка пропускати сніданок, яка стала частиною поспішного ритму життя, може коштувати вам здоров’я. Американські дослідники виявили тісний зв’язок між ігноруванням ранкового прийому їжі та підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань.

Про це пише The Mirorr.

Це дослідження опублікували у журналі Американського коледжу кардіології.

Вчені проаналізували дані про здоров’я 6550 дорослих людей віком від 40 до 75 років. Ці дані збиралися в США ще між 1988 і 1994 роками.

Після цього за станом здоров’я учасників спостерігали аж до 2011 року, щоб оцінити, як їхні звички вплинули на довгострокові наслідки, включно зі смертністю. На момент аналізу середній вік цих 6550 осіб становив близько 53 років.

У дослідженні взяли участь такі категорії людей:

ніколи не снідали (5,1%);

рідко снідали (10,9%);

снідали лише у деякі дні (25%);

снідали щодня (59%).

Чому сніданок є найважливішим прийомом їжі за день

Експерти бачать зростаючу тенденцію: люди все частіше регулярно пропускають сніданок. Ця звичка стає дедалі популярнішою в США останні 50 років. Фактично, майже 24% молодих людей щодня ігнорують ранковий прийом їжі.

Крім того, дослідження чітко доводять: постійна відмова від сніданку підвищує ризик багатьох проблем зі здоров’ям. Серед них: надмірна вага або ожиріння, високий кров’яний тиск, діабет другого типу, метаболічний синдром, а також ішемічна хвороба серця та інсульт.

Виходячи із результатів досліджень, експерти дійшли висновку, що пропуск сніданку був пов’язаний зі значним підвищенням ризику смертності від серцево-судинних захворювань.

Раніше науковці виявили новий зв’язок між режимом харчування та тривалістю життя. Вчені зазначають, що регулярний і своєчасний сніданок — це не просто корисна звичка, а простий, але ефективний спосіб підтримати здоров’я та збільшити свої шанси на довге, активне життя.

