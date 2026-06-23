Ця суміш може покращити травлення: простий рецепт

Травлення / © www.materlife.ru

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Поєднання кефіру та насіння чіа останнім часом привертає увагу як варіант для підтримки роботи кишківника та мікрофлори. Хоча це не «чарівний засіб», така суміш може бути корисною частиною збалансованого раціону.

Про це повідомляє Egeszsegkalauz.

Суміш, за яку кишківник вам «подякує»

Як зазначааєтся у матеріалі, кефір є ферментованим молочним продуктом, який містить живі бактерії, білок, кальцій і вітаміни групи B. Він може підтримувати баланс кишкової мікрофлори, що важливо не лише для травлення, а й для загального стану організму. Насіння чіа своєю чергою вирізняється високим вмістом клітковини. В рідині воно набухає та утворює гелеподібну структуру, що сприяє тривалому відчуттю ситості та може підтримувати нормальну роботу травної системи. Також воно містить корисні жири, антиоксиданти та мінерали.

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Фахівці наголошують: жоден окремий продукт не «спалює жир» і не робить живіт плоским. Зміни в зовнішньому вигляді залежать від загального раціону, фізичної активності, сну та енергетичного балансу. Водночас покращення травлення може зменшити здуття, через що живіт має менш напружений вигляд.

Саме тому кефір із чіа часто рекомендують як легкий перекус, зокрема ввечері: він ситний, але не важкий для травлення. Втім, наукових доказів того, що його треба вживати саме перед сном, немає — його можна їсти в будь-який час дня.

Готується така суміш дуже просто:

кефір змішати з насінням чіа;

залишити на 20–30 хвилин або на ніч у холодильнику;

після цього вона набуває густої консистенції, схожої на пудинг;

за бажанням можна додати ягоди.

Резюмуючи — це не лікувальний засіб, а звичайна поживна страва, яка може доповнити здорове харчування і допомогти збільшити споживання клітковини та пробіотиків.

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Раніше ми писали, що напис «protein» не означає автоматично, що продукт справді багатий на білок. У ЄС це маркування залежить від частки білка в калорійності, але орієнтуватися лише на нього не варто. Так, важливо дивитися на повний склад.

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