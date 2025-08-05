Цілющі трави, які треба обов’язково зібрати у серпні: з них виходять найсмачніші й найкорисніші чаї

Які лікарські трави найкращі / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, які трави варто обов’язково зібрати у серпні, щоб узимку насолоджувати корисними та смачними чаями.

Меліса

Це ніжна трава зі свіжим цитрусовим запахом. Меліса має заспокійливу дію, допомагає від безсоння, стресу та головного болю. Чай із мелісою добре смакує як гарячим, так і холодним.

Збирайте до цвітіння чи в момент цвітіння, у суху погоду.

Сушіть у затінку, де гарно циркулює повітря.

Ромашка лікарська

Класика трав’яної аптеки, що має протизапальні, заспокійливі та спазмолітичні властивості. Ромашковий чай підходить як дорослим, так і дітям, особливо корисний за застуд і розладів травлення.

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Збирайте лише повністю розкриті квіти ромашки.

Сушіть тонким шаром, у темному провітрюваному місці.

М’ята

У серпні м’ята має найбільшу концентрацію ефірних олій, тому саме зараз вона найароматніша та найкорисніша. Чай із м’ятою освіжає, знімає втому та покращує травлення.

Збирайте вранці, після висихання роси.

Сушіть не більше 4-5 днів, аби зберегти аромат.

Звіробій

Одна з найпотужніших цілющих трав, має антисептичні, протизапальні й антидепресивні властивості. Чай зі звіробоєм корисний за сезонних депресій та нервового виснаження.

Збирайте у момент цвітіння.

Сушіть, підвісивши пучки вниз голівками.

Іван-чай

Іван-чай не містить кофеїну, але підвищує енергію, підтримує імунітет та нормалізує сон. Має легкий медово-трав’яний аромат.

Збирайте до моменту повного цвітіння.

Ферментуйте для глибшого смаку, а потім сушіть у духовці чи сушарці.

Як правильно заварювати трав’яні чаї

1 чайна ложка сухої трави на 250 мл окропу.

Настоюйте 7-10 хвилин під кришкою.

Можна комбінувати трави, наприклад, м’яту з мелісою, ромашку зі звіробоєм.

Сухі трави потрібно зберігати у паперових пакетах, скляних банках і полотняних мішечках у темному сухому місці. Уникайте вологості, бо це головний ворог заготовок.