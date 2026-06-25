Цю помилку робить більшість чоловіків: кардіолог пояснив, чим вона небезпечна для здоров’я

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Серцево-судинний хірург Джеремі Лондон назвав найпоширеніші помилки, яких припускаються чоловіки, коли йдеться про здоров’я. За його словами, багато хто ігнорує ранні тривожні сигнали організму та відкладає профілактичні обстеження, хоча саме це може призвести до пізнього виявлення серйозних захворювань.

Про це повідомило видання LAD Bible.

Лікар наголосив, що базові принципи здорового способу життя однаково важливі як для чоловіків, так і для жінок. Йдеться про збалансоване харчування з переважанням цільних продуктів, регулярні фізичні навантаження, достатній сон, повноцінне відновлення та підтримку близьких соціальних контактів. Саме ці чинники, за його словами, найбільше впливають на загальний стан здоров’я.

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Водночас Джеремі Лондон закликав чоловіків не ігнорувати профілактику серцево-судинних захворювань. Він пояснив, що в них такі хвороби зазвичай виникають на сім-десять років раніше, ніж у жінок. Тому вже після 30 років варто регулярно стежити за основними показниками ризику, а не відкладати обстеження до старшого віку. Зокрема, лікар радить контролювати рівень холестерину ЛПНЩ, аполіпопротеїну B та ліпопротеїнів.

Окрему увагу фахівець приділив еректильній дисфункції. За його словами, вона нерідко є не лише порушенням інтимного здоров’я, а й може свідчити про проблеми із судинами. Лондон зазначив, що цей стан іноді виникає за два-п’ять років до появи перших симптомів серцево-судинних захворювань, тому його не варто залишати без уваги.

Також лікар рекомендує чоловікам стежити за рівнем тестостерону. Він пояснив, що універсального показника, який би однозначно підтверджував його дефіцит, не існує, хоча часто орієнтуються на значення близько 300. При цьому низький рівень гормону може бути пов’язаний із хронічним стресом, нестачею сну та малорухливим способом життя.

Водночас медик застеріг від самостійного приймання препаратів і добавок із тестостероном, які активно рекламують в інтернеті. На його думку, спочатку варто скоригувати спосіб життя, а питання гормональної терапії вирішувати лише разом із лікарем.

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Ще однією поширеною помилкою чоловіків Джеремі Лондон назвав відмову від регулярних профілактичних оглядів. Саме вони допомагають вчасно виявити захворювання, коли лікування є найефективнішим. Які саме обстеження потрібні, залежить від віку, спадковості та інших факторів ризику. Серед рекомендованих перевірок він назвав обстеження простати, скринінг на рак товстої кишки, оцінку щільності кісткової тканини та перевірку на аневризму черевної аорти.

Лікар також звернув увагу на апное сну, яке часто залишається недіагностованим. Серед характерних симптомів він назвав гучне хропіння, зупинки дихання уві сні, неякісний нічний сон і постійну втому вдень. Без лікування цей стан може збільшувати ризик артеріальної гіпертензії, порушень серцевого ритму та інших серцево-судинних захворювань.

Насамкінець Джеремі Лондон закликав чоловіків не нехтувати психічним здоров’ям. Він зазначив, що чоловіки приблизно утричі частіше, ніж жінки, помирають унаслідок самогубства, особливо після 65 років. Серед можливих проявів депресії він виокремив підвищену дратівливість, спалахи гніву, замкнутість, надмірне занурення в роботу та зловживання алкоголем. Крім того, лікар наголосив, що самотність і соціальна ізоляція можуть негативно позначатися не лише на психічному, а й на фізичному здоров’ї.

Нагадаємо, раніше експерти надали рекомендації щодо безпечної поведінки у спекотні дні. Однією з головних порад стало обмеження вживання алкоголю та кофеїну, особливо у вечірній час.

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