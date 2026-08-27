Цифровий детокс: що станеться з тілом за тиждень без телефона перед сном

Вечірній цифровий детокс кардинально змінить якість вашого сну / © Фото з відкритих джерел

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Вечірнє гортання стрічки новин та соціальних мереж непомітно краде дорогоцінний час, що призводить до хронічної втоми та серйозних проблем зі сном. Яскраве світло від екранів і постійний потік інформації не дають мозку розслабитися та змушують нервову систему залишатися в стані підвищеної активності.

Про неймовірні переваги тижневого цифрового детоксу та правила формування здорової вечірньої звички пише EgészségKalauz.

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Миттєві переваги відмови від гаджетів

Якщо ви наважитеся залишити мобільний пристрій за межами спальні на цілий тиждень, першою і найпомітнішою зміною стане суттєве зміщення часу засинання. Без безцільного перегляду відеороликів та листування в месенджерах людина лягає в ліжко значно раніше, що дозволяє організму отримати додаткові години для повноцінного відновлення.

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Крім того, відсутність синього світла від екрана сприяє правильному виробленню мелатоніну — головного гормону для регулювання наших біологічних ритмів. У темній та спокійній кімнаті мозок перестає отримувати нові стресові стимули від робочих листів чи тривожних новин. Це дозволяє нервовій системі легко та природно перейти від стану неспання до глибокого сну.

Як виробити корисну вечірню звичку

Експерти рекомендують розпочати експеримент зі встановлення фіксованого часу для «цифрового заходу сонця», коли ви автоматично вимикаєте всі пристрої за годину до сну. Щоб уникнути спокуси перевірити сповіщення посеред ночі, варто залишати телефон заряджатися в іншій кімнаті, а для ранкового пробудження краще придбати звичайний класичний будильник.

Перші кілька днів без смартфона можуть здатися досить незвичними, тому вкрай важливо заздалегідь підготувати приємну альтернативу для проведення цього вільного часу. Читання паперової книги, тепла ванна, спокійна музика або просте планування наступного дня на папері швидко замінять шкідливу звичку та зроблять ваш вечір по-справжньому затишним.

Нагадаємо, лише одна безсонна ніч може «зламати» реакцію мозку на небезпеку. Вчені з’ясували, що мозку, який не виспався, може бути складніше «звикнути» до небезпеки, через що стресова реакція зберігається довше.

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