Здоров’я
Цикорій проти кави: який напій краще під час схуднення

Кава та цикорій — популярні напої з абсолютно різними властивостями. Який з них обрати для здоров’я і схуднення?

Автор публікації
Дар'я Щербак
Кава

Кава

Цикорій повертається в популярність як корисна альтернатива каві. Та що краще обрати — запашну каву чи м’який за смаком цикорій? Відповідь залежить не лише від смакових вподобань, а й від цілей людини — чи то підтримати енергію протягом дня, чи схуднути, чи поліпшити травлення.

Про це пише УНІАН.

Кава виготовляється з обсмажених зерен і є джерелом кофеїну, який стимулює нервову систему, пригнічує апетит і пришвидшує метаболізм. Це робить її популярним вибором серед тих, хто прагне контролювати вагу. Водночас вживання кави може спричинити тривожність, безсоння чи пришвидшене серцебиття — особливо у великих дозах.

Цикорій не містить кофеїну, але натомість багатий на інулін — пребіотичну клітковину, яка підтримує здоров’я мікрофлори кишечника, зменшує апетит і знижує потяг до солодкого. Він також м’якше впливає на шлунково-кишковий тракт, тому його частіше обирають люди з чутливим травленням.

Щодо калорійності, все залежить від форми напою. Зерна кави можуть містити від 230 до 330 ккал на 100 г, але реальна калорійність чашки залежить від добавок: вершків, молока, сиропів. Цикорій у вигляді пасти або порошку теж має чимало калорій — 275–375 ккал на 100 г, та зазвичай його використовують менше, тож напій виходить менш енергетичним.

Під час схуднення і кава, і цикорій можуть бути корисними — кожен по-своєму. Кава пришвидшує жироспалювання, а цикорій стабілізує рівень цукру в крові та позитивно впливає на метаболізм через кишковий мікробіом. Обидва напої слід вживати в міру.

Безпечна добова доза кофеїну для дорослого — до 400 мг, тобто приблизно 3–5 чашок кави по 200 мл. Цикорій рекомендують пити не більше 1–2 чашок на день, адже надмір може викликати розлад шлунка.

У підсумку, вибір між кавою та цикорієм — це не лише питання смаку, а й здоров’я. Головне — слухати свій організм і не перевищувати рекомендовану норму.

Нагадаємо, щоденна чашка кави може не лише бадьорити, а й ненавмисно допомагати бактеріям вижити під час лікування антибіотиками. Такого висновку дійшла міжнародна команда науковців під керівництвом професорки Ани Ріти Брочадо з Вюрцбурзького університету.

