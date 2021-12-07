Туберкульоз виліковний: МОЗ зареєструвало іноваційні ліки проти хвороби

Використання препарату дозволить зменшити обсяги ліків, що доводиться приймати хворим.

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало іноваційний лікарський засіб проти туберкульозу – Претоманід. Повідомляється, що новий медпрепарат подарує надію пацієнтам зі складними випадками захворювання, адже наявні наразі ліки їм вже не допомагають.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Використання препарату дозволить зменшити обсяги ліків, що доводиться приймати хворим. Так, достатньо буде трьох прийомів засобу з коротшим терміном.

"Впровадження нового протитуберкульозного препарату Претоманід в Україні ставить на крок ближче до найціннішого — збереження життя близько 1300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ. Це буде вагомим вкладом задля зниження рівня поширеності та смертності від лікарсько стійкого туберкульозу", – наголосила Яна Терлеєва, завідувач відділу управління та протидії ТБ Центру громадського здоров’я.

Зазначається, що Україна є 5-ю країною у світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду регулюючими органами. Це вкотре підтверджує "глобальну прихильність країни до впровадження сучасних підходів лікування лікарсько стійкого туберкульозу".

Остаточній реєстрації Претоманіду передувала тривала злагоджена робота МОЗ, Центру громадського здоров’я, ВООЗ, Комітету Зеленого Світла, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, ТБ та малярією, Глобального лікарського фонду, БО "100% ЖИТТЯ", МБФ "Лікарі без кордонів".

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