Туберкульозом інфіковані 90%: український лікар вразив інформацією про бактерію

Більшість людей живе з бактерією туберкульозу, навіть не здогадуючись про це. Однак панікувати не варто.

Більшість людей – 90% – інфіковані паличкою туберкульозу, водночас більшість не хворіють, а просто живуть із нею. Занедужати можна за кількох умов.

Про це заслужений лікар України Василь Князевич розповів у ефірі "Київ24" з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу.

Лікар пояснив, за яких умов можна захворіти на туберкульоз.

"90% нас з вами інфіковані туберкульозом – паличкою мікобактерій туберкульозу. Але, як ми бачимо, не всі хворіють. Більшість не хворіє, ми живемо з ним. Тому можливе одноразове зараження, коли є великий викид цієї бактерії, інфікована поруч людина і плюс ти незахищений, тобто в тебе імунітет понижений. Є низка факторів, які можуть спричинитися до цього", – розповів Князевич.

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Він наголосив, що туберкульоз є виліковною хворобою.

"Сьогодні можна задекларувати, що туберкульоз – це виліковна хвороба. Те, що лікувалося роками, можна зараз добитися результатів за декілька місяців", – зазначив лікар.

До слова, в Міністерстві охорони здоров’я України інформували, яке безкоштовне лікування можуть отримати пацієнти з туберкульозом.