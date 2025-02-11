Тунельний синдром: що це за захворювання та як його уникнути

Причиною розвитку хвороби є тривале неправильне положення руки, що створює надмірний тиск на нерв, яка особливо розповсюджена серед людей, які працюють за комп'ютером.

Тунельний синдром, також відомий як синдром зап’ястного каналу або карпальний синдром, – це стан, що виникає через здавлювання середнього нерва в зап’ясті. Хоча найчастіше він вражає кисть, подібні проблеми можуть виникати й у ліктях, колінах або щиколотках.

Чому виникає тунельний синдром та як його уникнути, розповіли на NHS.

Причиною розвитку хвороби є тривале неправильне положення руки, що створює надмірний тиск на нерв. Це особливо актуально для:

людей, які працюють за комп’ютером, використовуючи мишку та клавіатуру під неправильним кутом;

музикантів, спортсменів та водіїв, які багаторазово повторюють одні й ті ж рухи або довго тримають кермо;

тих, хто має супутні захворювання, наприклад, цукровий діабет або проблеми з вагою, зокрема під час вагітності.

Симптоми тунельного синдрому

Якщо кисть перебуває у неприродному положенні (кут згину перевищує 20 градусів), відбувається здавлювання нерва, що може викликати:

біль у пальцях, долоні чи передпліччі;

оніміння, поколювання або відчуття "мурашок";

слабкість кисті та труднощі з утриманням предметів.

Якщо після повернення кисті у нейтральне положення неприємні відчуття зникають, варто задуматися про профілактичні заходи.

Як запобігти тунельному синдрому

Найефективніший спосіб профілактики – це правильне положення рук під час роботи. Важливо:

робити перерви кожні 15-20 хвилин, щоб дати рукам відпочити;

правильно організувати робоче місце;

стіл має бути такої висоти, щоб передпліччя вільно лежали на ньому;

стілець варто налаштувати так, щоб стопи впиралися в підлогу, а стегна були паралельні їй;

монітор має бути на рівні очей, а для ноутбука краще використовувати підставку та окрему клавіатуру.

Чи допомагають спеціальні комп’ютерні мишки?

Деякі виробники випускають ергономічні мишки, які допомагають зменшити напругу в зап’ясті. Однак наукових доказів їхньої ефективності поки що недостатньо, тому вибір такого пристрою слід робити індивідуально.

У деяких випадках синдром минає самостійно, якщо людина стежить за положенням рук і не має супутніх захворювань. Однак якщо симптоми зберігаються або посилюються, варто звернутися до лікаря, щоб уникнути ускладнень.