Тунельний синдром: що це за захворювання та як його уникнути

Причиною розвитку хвороби є тривале неправильне положення руки, що створює надмірний тиск на нерв, яка особливо розповсюджена серед людей, які працюють за комп'ютером.
Тунельний синдром, також відомий як синдром зап’ястного каналу або карпальний синдром, – це стан, що виникає через здавлювання середнього нерва в зап’ясті. Хоча найчастіше він вражає кисть, подібні проблеми можуть виникати й у ліктях, колінах або щиколотках.
Чому виникає тунельний синдром та як його уникнути, розповіли на NHS.
Причиною розвитку хвороби є тривале неправильне положення руки, що створює надмірний тиск на нерв. Це особливо актуально для:
- людей, які працюють за комп’ютером, використовуючи мишку та клавіатуру під неправильним кутом;
- музикантів, спортсменів та водіїв, які багаторазово повторюють одні й ті ж рухи або довго тримають кермо;
- тих, хто має супутні захворювання, наприклад, цукровий діабет або проблеми з вагою, зокрема під час вагітності.
Симптоми тунельного синдрому
Якщо кисть перебуває у неприродному положенні (кут згину перевищує 20 градусів), відбувається здавлювання нерва, що може викликати:
- біль у пальцях, долоні чи передпліччі;
- оніміння, поколювання або відчуття "мурашок";
- слабкість кисті та труднощі з утриманням предметів.
Якщо після повернення кисті у нейтральне положення неприємні відчуття зникають, варто задуматися про профілактичні заходи.
Як запобігти тунельному синдрому
Найефективніший спосіб профілактики – це правильне положення рук під час роботи. Важливо:
- робити перерви кожні 15-20 хвилин, щоб дати рукам відпочити;
- правильно організувати робоче місце;
- стіл має бути такої висоти, щоб передпліччя вільно лежали на ньому;
- стілець варто налаштувати так, щоб стопи впиралися в підлогу, а стегна були паралельні їй;
- монітор має бути на рівні очей, а для ноутбука краще використовувати підставку та окрему клавіатуру.
Чи допомагають спеціальні комп’ютерні мишки?
Деякі виробники випускають ергономічні мишки, які допомагають зменшити напругу в зап’ясті. Однак наукових доказів їхньої ефективності поки що недостатньо, тому вибір такого пристрою слід робити індивідуально.
У деяких випадках синдром минає самостійно, якщо людина стежить за положенням рук і не має супутніх захворювань. Однак якщо симптоми зберігаються або посилюються, варто звернутися до лікаря, щоб уникнути ускладнень.
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