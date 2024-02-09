Тваринний білок проти рослинного: чим вони відрізняються і який корисніший

Коли ви думаєте про білок, яйце — перше, що спадає вам на думку. Так, це хороше джерело білка, але не єдине.

Білок міститься в різних продуктах харчування, в тому числі тваринних і рослинних. Дебати між тваринним та рослинним білком — це давня суперечка, яка триває й досі. Тваринні білки, як правило, вважаються повноцінними білками, що містять всі незамінні амінокислоти, в той час як деякі продукти рослинного походження вважаються неповноцінними.

З огляду на це, важливо порівняти обидва джерела білка, щоб визначити, яке з них найкраще підходить для вашого здоров'я в цілому, пише видання Health Shots.

Навіщо потрібен білок?

Білок має вирішальне значення для різних функцій організму, слугуючи будівельним матеріалом для тканин, м'язів, органів, ферментів, гормонів та імунітету. Він допомагає відновлювати і нарощувати м'язову масу, підтримує метаболічні процеси і дає відчуття ситості.

Без достатньої кількості білка ви можете відчувати м'язову слабкість, втому, погіршення імунної функції та уповільнене загоєння ран. За даними Harvard Health Publishing, рекомендована дієтична норма становить 0,8 грама білка на кілограм маси тіла.

У чому переваги тваринного білка?

“Джерела тваринного білка, такі як нежирне м'ясо, риба, яйця та молочні продукти, як правило, є хорошими джерелами повноцінного білка порівняно з рослинними джерелами білка”, — стверджує лікар Маніш Ітолікар. Вони містять усі незамінні амінокислоти, які мають вирішальне значення для побудови та відновлення тканин, а також для підтримки імунної функції та вироблення гормонів.

Крім того, тваринні білки багаті на важливі поживні речовини, такі як вітамін В12, залізо, цинк та омега-3 жирні кислоти, які є життєво важливими для здоров'я мозку, вироблення еритроцитів, імунної функції та загальної життєздатності.

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Більше того, тваринний білок допомагає контролювати вагу, сприяючи насиченню та зменшенню апетиту, що допомагає контролювати споживання калорій та запобігати переїданню. Загалом, споживання тваринного білка в помірних кількостях може підтримувати різні функції організму.

У чому переваги рослинного білка?

Рослинні білки, такі як фрукти, овочі, квасоля, сочевиця, зернові, горіхи та насіння, часто багаті на клітковину, яка, як відомо, допомагає поліпшити травлення, сприяє насиченню і допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Доктор Ітолікар каже: “Рослинні білки, як правило, містять менше насичених жирів і холестерину, ніж тваринні джерела білка, що робить їх корисними для здоров'я серця і може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань”.

Які білки кращі: тваринні чи рослинні?

Тваринний і рослинний білок відрізняються за своїм складом, джерелом походження та впливом на здоров'я і навколишнє середовище. Тваринний білок, який міститься у м'ясі, молочних продуктах та яйцях, містить усі незамінні амінокислоти та основні поживні речовини, такі як вітамін В12, завдяки чому його часто вважають повноцінним білком. Однак він також містить високий рівень насичених жирів і холестерину, що сприяє виникненню серцево-судинних захворювань.

Рослинний білок, з іншого боку, включає бобові, зернові, горіхи та насіння, які містять різноманітні поживні речовини, в тому числі клітковину, вітаміни та мінерали. Хоча в деяких рослинних джерелах білка може бракувати певних амінокислот, поєднання різних рослинних продуктів може створити повноцінні білки. Рослинна дієта пов'язана з меншим ризиком серцевих захворювань, діабету та деяких видів раку.

Отже, ви можете споживати як рослинні, так і тваринні джерела білка. Але їжте тваринний білок зрідка і в помірних кількостях. Крім того, щоб переконатися, що ви отримуєте рекомендовану добову норму білка з рослинних джерел, змішуйте і поєднуйте різні рослинні продукти. Це найкращий спосіб включити обидва види білків у свій раціон і задовольнити добову потребу в білку.

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