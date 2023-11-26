Тверезий розум та ясна пам'ять: чотири вправи, які збережуть здоров'я в старості

За допомогою регулярних тренувань ви будете залишатися у відмінній формі та зможете відсунути час появи змін, що пов'язані з віком. Запам'ятовуйте ці чотири вправи.

Різнокольоровий текст

Ви бачите перед собою перелік слів, які написані різним кольором.

Що потрібно, щоб тренувати свій мозок / Фото: ТСН.ua

Починайте по порядку від першого слова називати вголос той колір, яким написано текст. Коли дойдете до кінця, спробуйте повторити у зворотному порядку.

Спочатку вам буде досить складно, адже за сприйняття кольору та слів відповідають різні півкулі головного мозку. Але згодом ви зможете робити це набагато швидше.

Чим ефективна ця вправа: Вона є профілактикою хвороби Альцгеймера, адже допомагає встановити зв'язки між двома півкулями головного мозку. Також тренує переключення уваги і пам'ять.

Таблиця Шульте

Зосередьтесь на цифрі "19" в центрі таблиці. Ваша мета знайти цифру "1", зафіксувати її поглядом і так по порядку знайти всі цифри по зростаючій.

Що потрібно, щоб тренувати мозок / Фото: ТСН.ua

Ви можете намалювати свою власну таблицю для виконання цієї вправи, головне хаотично розташувати цифри.

Чим ефективна ця вправа: Вона допомагає збільшити швидкість прийняття інформації та її оброблення, також розвиває периферійний зір.

Знаки пальцями

Складіть пальці правої та лівої руки так, як показано на малюнку нижче.

Що потрібно, щоб тренувати мозок / Фото: Фото з відкритих джерел

Потім по черзі змінюйте положення пальців, щоб ліва показувала той знак, який показувала права і навпаки. Повторіть кілька разів. Тепер спробуйте одночайно повторити цю вправу обома руками.

Чим ефективна ця вправа: Вона допомагає тренувати увагу і вміння швидко переключатися з одного завдання на інше.

Синхронне малювання

Візьміть два аркуші паперу і по ручці в кожну руку. Одночасно починайте малювати обома руками геометричні фігури (літери чи слова з однаковою кількістю знаків).

Що потрібно, щоб тренувати мозок / Фото: Фото з відкритих джерел

Чим ефективна ця вправа: Синхронне малювання навчить ваш мозок справлятися з кількома завданнями одночасно, а також активізує діяльність обох півкуль.

Що ще потрібно робити, щоб тренувати свій мозок

Нейробіолог Лоуренс Катц розробив спеціальні вправи для тренування мозку, а також написав книгу, де виклав кілька важливих порад. Наприклад, він радить тренувати першою недомінантну руку. Для цього варто всього лише виконувати нею щоденні ритуали. Також намагайтеся приймати душ чи виконувати інші дії, які не вимагають зору, з заплющеними очима. Добираючись з роботи чи магазину, прокладайте новий маршрут. Можна дивитися відео без звуку, щоб за жестами та рухами розуміти, про що йдеться.

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