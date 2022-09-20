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Твоє тіло – твоє діло: чому мастурбація корисна і які її головні правила

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Твоє тіло – твоє діло: чому мастурбація корисна і які її головні правила

Головне правило мастурбації — задоволення.

Про це пише uahealth в Instagram.

Це правило діє і для жінок, і для чоловіків. 

Якщо мастурбація не частина прелюдії до сексу, тоді варто усамітнитись, бо публічне самозадоволення  —  це вже кримінальна справа і скоріше за все патологія. Все інше — справа рук та фантазії.

Чим корисна мастурбація для здоров'я і яких правил все ж слід дотримуватись.

Чому мастурбація корисна?

  • Викид ендорфінів, окситоцину і всього, що відповідає за відчуття щастя.
  • Зменшення стресу та тривоги.
  • Чоловікам допомагає гарно спати (дівчатам ні, а шкода).
  • Допомагає дослідити власну сексуальність і дізнатись про своє тіло більше. 
  • Це приємно. 
  • Для чоловіків: якщо мати 21 еякуляцію чи більше на місяць у віці 40+ років, то ризик раку простати зменшується на третину.
  • Для жінок: мастурбація під час менструації зменшує біль під час цих днів. Всьому виною знеболювальні ендорфіни. 

Правила мастурбації

  • Мийте руки, перед тим як торкатись геніталій.
  • Використовуйте лубриканти. 
  • Тримайте іграшки в чистоті, дезінфікуйте їх згідно з інструкцією. Чистота – це не тільки про іграшки, а про все чим ви мастурбуєте. Навіть якщо це побутові речі, що опинились під рукою — важливо їх ретельно помити.

Коли вирушати до лікаря?

  • Зниження статевого потягу.
  • З’явились прояви еректильної дисфункції.
  • Зник оргазм (аноргазмія). 
  • Не можете зупинитись і постійно торкаєтеся своїх геніталій, навіть на людях. 
  • Після мастурбації  залишаються неприємні відчуття (біль, печіння, будь-що, що не є комфортним). 

Якщо ви мастурбуєте під порно, не будуйте ілюзій, що секс в реальному житті має відповідати законам порно, адже це - кіно, постанова, акторська гра. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
243
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