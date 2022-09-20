Твоє тіло – твоє діло: чому мастурбація корисна і які її головні правила

Головне правило мастурбації — задоволення.
Про це пише uahealth в Instagram.
Це правило діє і для жінок, і для чоловіків.
Якщо мастурбація не частина прелюдії до сексу, тоді варто усамітнитись, бо публічне самозадоволення — це вже кримінальна справа і скоріше за все патологія. Все інше — справа рук та фантазії.
Чим корисна мастурбація для здоров'я і яких правил все ж слід дотримуватись.
Чому мастурбація корисна?
- Викид ендорфінів, окситоцину і всього, що відповідає за відчуття щастя.
- Зменшення стресу та тривоги.
- Чоловікам допомагає гарно спати (дівчатам ні, а шкода).
- Допомагає дослідити власну сексуальність і дізнатись про своє тіло більше.
- Це приємно.
- Для чоловіків: якщо мати 21 еякуляцію чи більше на місяць у віці 40+ років, то ризик раку простати зменшується на третину.
- Для жінок: мастурбація під час менструації зменшує біль під час цих днів. Всьому виною знеболювальні ендорфіни.
Правила мастурбації
- Мийте руки, перед тим як торкатись геніталій.
- Використовуйте лубриканти.
- Тримайте іграшки в чистоті, дезінфікуйте їх згідно з інструкцією. Чистота – це не тільки про іграшки, а про все чим ви мастурбуєте. Навіть якщо це побутові речі, що опинились під рукою — важливо їх ретельно помити.
Коли вирушати до лікаря?
- Зниження статевого потягу.
- З’явились прояви еректильної дисфункції.
- Зник оргазм (аноргазмія).
- Не можете зупинитись і постійно торкаєтеся своїх геніталій, навіть на людях.
- Після мастурбації залишаються неприємні відчуття (біль, печіння, будь-що, що не є комфортним).
Якщо ви мастурбуєте під порно, не будуйте ілюзій, що секс в реальному житті має відповідати законам порно, адже це - кіно, постанова, акторська гра.
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