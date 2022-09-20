Твоє тіло – твоє діло: чому мастурбація корисна і які її головні правила

Про це пише uahealth в Instagram.

Це правило діє і для жінок, і для чоловіків.

Якщо мастурбація не частина прелюдії до сексу, тоді варто усамітнитись, бо публічне самозадоволення — це вже кримінальна справа і скоріше за все патологія. Все інше — справа рук та фантазії.

Чим корисна мастурбація для здоров'я і яких правил все ж слід дотримуватись.

Чому мастурбація корисна?

Викид ендорфінів, окситоцину і всього, що відповідає за відчуття щастя.

Зменшення стресу та тривоги.

Чоловікам допомагає гарно спати (дівчатам ні, а шкода).

Допомагає дослідити власну сексуальність і дізнатись про своє тіло більше.

Це приємно.

Для чоловіків: якщо мати 21 еякуляцію чи більше на місяць у віці 40+ років, то ризик раку простати зменшується на третину.

Для жінок: мастурбація під час менструації зменшує біль під час цих днів. Всьому виною знеболювальні ендорфіни.

Правила мастурбації

Мийте руки, перед тим як торкатись геніталій.

Використовуйте лубриканти.

Тримайте іграшки в чистоті, дезінфікуйте їх згідно з інструкцією. Чистота – це не тільки про іграшки, а про все чим ви мастурбуєте. Навіть якщо це побутові речі, що опинились під рукою — важливо їх ретельно помити.

Коли вирушати до лікаря?

Зниження статевого потягу.

З’явились прояви еректильної дисфункції.

Зник оргазм (аноргазмія).

Не можете зупинитись і постійно торкаєтеся своїх геніталій, навіть на людях.

Після мастурбації залишаються неприємні відчуття (біль, печіння, будь-що, що не є комфортним).

Якщо ви мастурбуєте під порно, не будуйте ілюзій, що секс в реальному житті має відповідати законам порно, адже це - кіно, постанова, акторська гра.

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