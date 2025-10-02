"Тиха пандемія" вбиває понад мільйон людей щороку: ВООЗ попереджає про небезпеку

Бактерії / © pexels.com

Реклама

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила новий звіт, у якому попереджає про глобальну загрозу антибіотикорезистентних бактерій. Щороку вони стають причиною понад мільйона смертей, а до 2050-го ця цифра може зрости майже удвічі — до 1,9 млн.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Розробка нових антибіотиків іде надто повільно. Якщо у 2023 році у стадії випробувань було 97 препаратів, то зараз — лише 90. Із них справді інноваційними вважають лише 15, а більшість — це модифікації наявних ліків. Частину проєктів зупинили через низьку ефективність.

Реклама

ВООЗ наголошує, що зловживання антибіотиками формує стійкі патогени, які стають майже невразливими до лікування. Один із найнебезпечніших прикладів — MRSA, метицилін-резистентний золотистий стафілокок. У 2021 році він спричинив близько 130 тисяч смертей у Великій Британії — удвічі більше, ніж у 1990-му.

Система розробки антибіотиків перебуває у кризі: бракує як фінансування, так і результативних інновацій. Для десяти з п’ятнадцяти потенційно нових препаратів навіть не доведено, що вони не спричинять перехресної резистентності — коли стійкість до одного засобу знижує ефективність іншого. Окрема проблема — відсутність сучасних ліків для дітей та пероральних форм для амбулаторних пацієнтів із хронічними інфекціями, наприклад, сечовивідних шляхів.

Попри складнощі, науковці покладають великі сподівання на штучний інтелект. Дослідники уже створили два нові антибіотики проти MRSA та гонореї за його допомогою. Але без належних інвестицій довести ці розробки до клінічних випробувань неможливо.

У ВООЗ підкреслюють: лише спільні зусилля урядів і фармкомпаній здатні зупинити «тиху пандемію». Інакше швидкість поширення супербактерій перевершить темпи появи нових ліків.

Реклама

Нагадаємо, наприкінці вересня в Україні розпочався новий епідемічний сезон на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до травня 2026 року.