Тихі вороги нашого організму: п’ять звичок, які повільно вбивають здоров’я

Ми звикли думати, що наше здоров’я залежить від харчування, наявності хвороб чи стресів. Та насправді наш організм щодня стикається з підступнішими ворогами — звичками, які здаються нешкідливими на перший погляд. Однак саме вони мають ефект накопичення, бо з часом ослаблюють захисні сили організму, призводять до швидкого старіння та появи хронічних захворювань.

Недосипання. Нестача сну впливає не лише на концентрацію уваги та настрій, а й на гормональний фон і тривалість життя. Якщо людина спить менше 6-7 годин на добу, підвищується ризик появи хвороб серця й судин, а також діабету другого типу та передчасного старіння.

Надлишок «здорових» продуктів у раціоні. Горіхи, фрукти, сухофрукти, натуральні йогурти — це все корисна їжа. Однак її надлишок може спровокувати проблеми із травленням і стрімкий набір зайвої ваги. Тому харчування має бути не лише правильним, а й збалансованим, і включати всі продукти, які містять необхідні для нашого організму вітаміни, мінерали та мікроелементи.

Малорухливий спосіб життя. Навіть якщо ви тренуєтеся 2-3 рази на тиждень, а решту часу проводите сидячи, це все одно вважатиметься малорухливим способом життя. Його наслідки можуть бути непоправними — проблеми з кровотоком, біль у спині та м’язах, а також ризик інсульту й інфаркту.

Часте «заїдання» стресу. Звичка заїдати тривогу, напруження і стрес вважається ворогом для обміну речовин і стрункої фігури. Окрім того, стрес сам по собі руйнує імунну систему, негативно впливає на шкіру, волосся й нігті та прискорює процеси старіння.