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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
2 хв

Тихі вороги нашого організму: п’ять звичок, які повільно вбивають здоров’я

Щоб мати міцне здоров’я, не треба кардинально змінювати своє життя, достатньо скоригувати повсякденні звички, бо саме вони повільно й непомітно підривають здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які звички вбивають здоров'я

Які звички вбивають здоров’я / © Freepik

Ми звикли думати, що наше здоров’я залежить від харчування, наявності хвороб чи стресів. Та насправді наш організм щодня стикається з підступнішими ворогами — звичками, які здаються нешкідливими на перший погляд. Однак саме вони мають ефект накопичення, бо з часом ослаблюють захисні сили організму, призводять до швидкого старіння та появи хронічних захворювань.

Які 5 звичок повільно вбивають здоров’я: їх треба позбутися вже зараз

  • Недосипання. Нестача сну впливає не лише на концентрацію уваги та настрій, а й на гормональний фон і тривалість життя. Якщо людина спить менше 6-7 годин на добу, підвищується ризик появи хвороб серця й судин, а також діабету другого типу та передчасного старіння.

  • Надлишок «здорових» продуктів у раціоні. Горіхи, фрукти, сухофрукти, натуральні йогурти — це все корисна їжа. Однак її надлишок може спровокувати проблеми із травленням і стрімкий набір зайвої ваги. Тому харчування має бути не лише правильним, а й збалансованим, і включати всі продукти, які містять необхідні для нашого організму вітаміни, мінерали та мікроелементи.

  • Малорухливий спосіб життя. Навіть якщо ви тренуєтеся 2-3 рази на тиждень, а решту часу проводите сидячи, це все одно вважатиметься малорухливим способом життя. Його наслідки можуть бути непоправними — проблеми з кровотоком, біль у спині та м’язах, а також ризик інсульту й інфаркту.

  • Часте «заїдання» стресу. Звичка заїдати тривогу, напруження і стрес вважається ворогом для обміну речовин і стрункої фігури. Окрім того, стрес сам по собі руйнує імунну систему, негативно впливає на шкіру, волосся й нігті та прискорює процеси старіння.

  • Нестача води. Не можна допускати зневоднення організму, однак надлишок води також йому не на користь. Треба намагатися підтримувати водний баланс у тілі. Адже нестача рідини уповільнює обмін речовин, робить шкіру тьмяною і впливає на роботу всіх внутрішніх органів. А її надлишок призводить до набряків на тілі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
578
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