Тихий убивця: кардіолог назвав вісім прихованих причин високого тиску, про які мало хто знає

Кардіолог назвав вісім прихованих причин високого тиску

Чимало людей у світі навіть не підозрюють, що живуть із високим тиском, хоча цей стан діагностують у кожного третього дорослого. Традиційно лікарі радять починати з дієти та спорту, проте відомий британський кардіолог попереджає: причини гіпертонії можуть бути значно неочевиднішими, та виділяє вісім головних факторів ризику.

Про це пише Daily Express.

Кардіолог-консультант та електрофізіолог клініки «The Harley Street Clinic» Олівер Сегал пояснив, що високий тиск називають «тихим убивцею», бо людина може роками не відчувати симптомів, аж поки хвороба не призведе до раптового інфаркту чи інсульту.

Сегал назвав вісім найпоширеніших факторів, які можуть сприяти підвищенню кров’яного тиску.

1. Хронічний стрес

Тривалий стрес змушує організм тижнями працювати на межі, що руйнує здоров’я. Як пояснює лікар Сегал, постійна напруга активує нервову систему та викид гормонів — кортизолу й адреналіну.

З часом це призводить до звуження судин, прискореного серцебиття та стійкої гіпертонії. Крім того, хронічний стрес провокує запалення в серці та швидке утворення бляшок в артеріях.

2. Якість і тривалість сну

Сон відіграє вирішальну роль у фізичному та психічному здоров’ї, даючи час для відновлення мозку, консолідації спогадів та регулювання функцій організму.

Хронічна нестача сну може підвищувати ризик розвитку таких захворювань, як: деменція, серцево-судинні захворювання, ожиріння та діабет.

«Обструктивне апное сну, зокрема, спричиняє повторні перепади рівня кисню протягом ночі, що провокує різке підвищення артеріального тиску та збільшує ризик серцево-судинних захворювань», — зауважив Сегал.

3. Вживання надмірної кількості кофеїну

Хоча кофеїн бадьорить і покращує настрій, у чутливих людей він може викликати неприємні побічні ефекти. За словами доктора Сегала, вживання кави часто провокує стрибки тиску, тому схильним до цього людям варто стежити за реакцією свого організму.

Основними ознаками чутливості до кофеїну є нервозність, прискорене серцебиття, безсоння, тривога та розлади травлення.

4. Куріння

За словами британського кардіолога, хімічні речовини в сигаретах можуть зробити стінки артерій липкими, збільшуючи накопичення жирової тканини.

Закупорені артерії, які обмежують кровотік, можуть спричинити серцеві напади та інсульти.

«Нікотин викликає гостре звуження кровоносних судин та довгострокове пошкодження стінок артерій, що збільшує серцево-судинний ризик», — попередив Сегал.

5. Гормональні зміни

Після настання менопаузи у жінок часто стрибає тиск, що пов’язано зі зниженням рівня естрогену. Через гормональний збій кровоносні судини втрачають еластичність і стають жорсткішими.

Лікар Сегал зазначає, що на регуляцію тиску також суттєво впливають хвороби щитоподібної залози та порушення в роботі наднирників, які відповідають за вироблення ключових гормонів.

6. Ліки

Як зазначає кардіолог Сегал багато поширених ліків можуть підвищувати артеріальний тиск, цей ефект відомий як «медикаментозна гіпертензія».

«Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ), деякі деконгестанти, пероральні контрацептиви та деякі антидепресанти можуть сприяти підвищенню показників», — пояснив лікар.

До поширених препаратів, які можуть мати такий ефект, належать ібупрофен, протизаплідні таблетки та кортикостероїди.

7. Позмінна робота та порушення циркадного ритму

Порушення сну та нічні зміни можуть серйозно зашкодити здоров’ю вашого серця. Як зазначає лікар Сегал, нерегулярний графік збиває контроль артеріального тиску та підвищує ризик серцевих хвороб.

Дослідження підтверджують, що люди, які працюють позмінно, частіше страждають на гіпертонію через збій циркадних ритмів. Цей «внутрішній годинник» у нормі знижує тиск під час сну, але нічна праця ламає цей механізм.

Щоб зменшити шкоду, лікарі радять висипатися, використовувати щільні штори та беруші.

8. Соціальна ізоляція та психічне здоров’я

За даними досліджень, люди похилого віку, які перебувають у соціальній ізоляції, частіше страждають від високого кров’яного тиску.

«Самотність, хронічна тривога та нелікована депресія все частіше визнаються факторами, що сприяють серцево-судинному ризику через поведінкові та фізіологічні шляхи», — зауважив кардіолог.

Вважається, що самотність діє як стресовий фактор і збільшує ризик інших пов’язаних з ним проблем зі здоров’ям, таких як ожиріння та ослаблена імунна система.

