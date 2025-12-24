"Тихий вбивця" за святковим столом: лікарі назвали неочевидний сигнал про смертельну небезпеку

Зловживання на свята загрожують стрибком холестерину

Свята часто перетворюються на період, коли ми забуваємо про здоров’я, зловживаємо смаколиками та мало рухаємося. Саме в цей час ризик серцево-судинних проблем зростає в рази. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) випустила попередження про необхідність перевіряти стан нігтів, щоб розпізнати проблему з високим холестерином на ранній стадії.

Про це пише LADbible.

Чому варто дивитися на нігті

Високий холестерин називають «тихим убивцею», бо він роками руйнує судини без жодного болю чи очевидних симптомів, поки не станеться інсульт або серцевий напад.

Однак є спосіб помітити проблему раніше. Зміни у кровообігу, спричинені закупорюванням артерій, часто відображаються на кінцівках.

Лікарі назвали «тривожні дзвіночки». Якщо ваші нігті на руках або ногах змінили звичний рожевий колір на жовтий, синій чи блідо-білий, це свідчить про те, що кров не доходить до пальців у достатній кількості через холестеринові бляшки.

Фактор різдвяного столу

Чому про це говорять саме зараз? Традиційне святкове меню — це часто жирне м’ясо, майонезні салати, випічка та алкоголь. Додайте до цього «диванний» режим вихідних — і отримаєте ідеальний шторм для судин.

«Якщо ви не будете обережними, різдвяні традиції нездорового харчування та відсутності фізичних вправ можуть спричинити проблеми», — йдеться у матеріалі.

Що робити

Якщо ви помітили зміну кольору нігтів, це привід, але не для паніки, а для того, щоб записатися до сімейного лікаря. Єдиний надійний спосіб підтвердити діагноз — здати аналіз крові.

Медики нагадують: знизити рівень холестерину можна, якщо змінити раціон і додати більше руху до свого повсякденного життя. Тож, можливо, після різдвяної вечері варто не лягати перед телевізором, а піти на довгу прогулянку.

Нагадаємо, їжа може не лише погіршувати, а й покращувати стан серцево-судинної системи. Експерти назвали 14 продуктів, які знижують холестерин і підтримують здоров’я серця.