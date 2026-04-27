Збалансований раціон допоможе підтримувати стабільний рівень артеріального тиску / © Unsplash

Реклама

Медики назвали список продуктів, які підвищують кров’яний тиск вночі, тому їх варто виключити зі свого раціону тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою.

Експерти рекомендують відмовитися від регулярного вживання на ніч таких продуктів:

солона риба в олії

тушкованка та інші м’ясні консерви

готові супи та соуси в банках

консервовані овочі

солодкі напої провокують різкий стрибок рівня глюкози в крові, а потім її стрімкий спад, тому можуть стати причиною головного болю, знесилення і розвитку гіпертонії. Лікарі рекомендують відмовитися від солодкої газованої води, енергетиків, солодких кавових напоїв і коктейлів

За словами медиків, регулярне споживання таких продуктів здатне призводити до різких коливань тиску, а в окремих випадках — навіть до гіпертонічного кризу. Надлишок солі також може викликати набряки, погіршувати роботу нирок і сприяти накопиченню рідини в організмі.

Реклама

Зазначимо, нормальний показник артеріального тиску зазвичай — 120/80 міліметрів ртутного стовпчика (мм рт.ст.), але показники за межами цього діапазону також можуть бути нормальними.

Раніше повідомлялося, що підтримання артеріального тиску на рівні нижче 120 мм рт. ст. може суттєво знизити ризик інфаркту, інсульту та серцевої недостатності.