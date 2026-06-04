"У 1,5 раза більше калорій, ніж у вуглеводах": тренер назвав напої, які призводять до набору ваги

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Чимало людей, які хочуть схуднути, відмовляються від алкоголю. Чи правильне це рішення? В яких напоях міститься дуже багато калорій? Про це розповів нутриціолог.

Фітнес-тренер та нутриціолог Віктор Мандзяк поділився, чи потрібно відмовлятися від алкоголю під час схуднення.

Які напої призводять до набору ваги

Нутриціолог вирішив розповісти, як алкоголь впливає на фігуру та масу тіла під час схуднення, а ще — чи можна іноді випивати, якщо худнете?

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Перше, що потрібно знати: алкоголь — дуже калорійний. Зокрема, в одній пляшці пива може бути 200 калорій. У келиху вина — приблизно 150 калорій.

100 мл віскі, коньяку чи текіли — це приблизно 230 калорій.

«Алкоголь — штука калорійна. Сам етиловий спирт, етанол, містить 7 калорій на 1 грам. Це в 1,5 раза більше калорій, ніж у білках та вуглеводах», — пояснює нутриціолог.

Коли алкоголь потрапляє у кров, пригнічується розщеплення і спалювання жиру. Однак лякатися не варто — це фізіологія. Те саме відбувається, коли люди їдять вуглеводи і навіть білки. Логіка проста: коли в тіло потрапляють нежирові калорії, організм пригнічує розщеплення і спалювання жиру, щоб спалювати нежирові калорії.

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«Те, чи буде людина худнути, чи набирати вагу, залежить від того, як співвідносяться спожиті калорії і витрачені. Алкоголь — це спожиті калорії», — додає Віктор Мандзяк.

Якщо калорії, які ми споживаємо, погано насичують, — вони призводитимуть до переїдання. Оскільки алкоголь погано насичує калоріями організм, люди можуть заїдати його більшою кількістю їжі — і тому набирати вагу.

Оскільки алкоголь — це напій, він ненадовго затримується в організмі і не може його насичувати. Під впливом алкоголю люди можуть ставати більш імпульсивними, наприклад, зриватися на неправильне чи надмірне харчування.

Та нутриціолог додає, якщо ви вип’єте келих вина, навряд чи це спровокує переїдання та зрив дієти. Надмірна кількість алкоголю може спровокувати компенсаторну поведінку — ви можете почати їсти те, що довго собі забороняли.

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Крім того, у чоловіків алкоголь знижує рівень тестостерону і негативно впливає на ріст м’язів. Тому протягом 1–3 діб після тренувань не рекомендується вживати великі дози алкоголю. Під час схуднення важливо зважати на ріст м’язів.

«Якщо підсумувати — ми бачимо, що алкоголь — це багато калорій. Це калорії, які погано насичують, а отже, можуть сприяти переїданню або підвищувати відчуття голоду. Але ефект — дозозалежний. Якщо ми вміємо контролювати кількість спожитого нами алкоголю, 1–2 напої можна собі дозволити. Бажано не щодня», — підсумовує нутриціолог.

За умови дозованого споживання алкоголю він не має суттєвого негативного впливу на здоров’я та процес схуднення.

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Нагадаємо, авокадо є важливим елементом раціону для схуднення завдяки високому вмісту корисних жирів, клітковини та мінералів, які забезпечують тривале відчуття ситості.

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Мононенасичені жири, зокрема олеїнова кислота, та клітковина уповільнюють травлення, стабілізують рівень цукру в крові, знижують потяг до вуглеводів і зменшують бажання перекушувати. Крім того, ці жири допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни A, D, E і K.

Також фрукт багатий на калій та магній, які покращують чутливість до інсуліну, підтримують роботу м’язів і якість сну, що сприяє довгостроковому контролю ваги.

Завдяки своїй універсальності авокадо легко додавати до різноманітних страв — від яєчні до сендвічів. Оскільки цей продукт є калорійним, експерти радять використовувати його як корисну заміну менш цінним жирам або рафінованим вуглеводам, наприклад, замість вершкового масла у випічці чи сиру в бутербродах.

Польська дієтологиня Олександра Курень рекомендує включити до весняно-літного раціону стебла буряка, які часто безпідставно викидають.

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Цей продукт є справжнім суперфудом завдяки високому вмісту клітковини, вітамінів C, E, А, бета-каротину, поліфенолів, а також мінералів, лютеїну та зеаксантину. Такий багатий склад підтримує здоров’я кісток, зір і кровотворення, а азотні сполуки в листі сприяють зниженню артеріального тиску.

Крім того, листя буряка є чудовою природною альтернативою дорогим аптечним добавкам для заповнення дефіциту поживних речовин після зими. Порція у 100 грамів покриває значну частину добової потреби у вітамінах та мінералах і містить всього близько 25 калорій.

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