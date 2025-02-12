У 5 областях України можуть запровадити карантин: подробиці від МОЗ

Через зростання захворюваності на ГРВІ у п’яти областях України зафіксовано перевищення епідеміологічного порогу. У цих регіонах можуть застосовувати так званий "локальний карантин".

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Перевищення епідпорогу зафіксоване у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

"В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин". Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи", – пояснили у МОЗ.

Там зазначили, що загалом за останній тиждень в Україні захворіли 171 068 людей, із них 104 843 – діти. Це на 13% більше, ніж попереднього тижня. Щоправда, така кількість хворих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України.

Зростання захворюваності на ГРВІ відбувається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Прогнозується, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через стрімко зростання в Україні кількості хворих на ГРВІ та грип деякі школи та дитячі садки перейшли на дистанційне навчання.