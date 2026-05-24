У 56-річного чоловіка видалили гігантський камінь у сечовому міхурі вагою 1,3 кг — фото

У Китаї фермер протягом декількох років терпів сильний біль і серйозні проблеми із сечовипусканням, навіть не підозрюючи, що причиною його стану став величезний камінь у сечовому міхурі.

Про це пише Oddity Central.

Три роки тому 56-річний пан Чень, фермер із міста Лонгтан у провінції Гуандун, почав помічати часті та болісні проблеми із сечовипусканням. За його словами, процес часто раптово переривався, через що йому доводилося змінювати положення тіла, аби завершити сечовипускання. Час від часу чоловік також відчував сильний дискомфорт і біль.

Спочатку фермер вирішив, що симптоми пов’язані зі звичайними проблемами простати, тому не поквапився звертатися до лікарів. Він не хотів залишати роботу на фермі та намагався приглушити біль медикаментами.

Однак із часом стан чоловіка лише погіршувався. Він почав боятися надовго виходити з дому через постійну потребу відвідувати туалет, а вночі прокидався багато разів, майже не маючи нормального сну.

Зрештою родина переконала Ченя пройти обстеження. У відділенні урології лікарні при Медичному університеті Гуандуна в місті Сювень медики виявили у нього гігантський камінь у сечовому міхурі, який майже повністю перекривав нормальний відтік сечі.

Камінь у сечовому міхурі

Заступник головного лікаря урологічного відділення Лінь Юань повідомив, що камінь мав приблизно 10 сантиметрів у ширину та 13 сантиметрів у довжину. Його вага сягала близько 1,3 кілограма — приблизно як два кулаки дорослої людини.

Рентгенівські знімки показали, що утворення займало більшу частину сечового міхура. Лікарі попередили, що тривалий тиск на стінки органа міг становити серйозну загрозу для життя пацієнта.

Для проведення операції медики сформували мультидисциплінарну команду та розробили індивідуальний план хірургічного втручання.

Операція минула успішно, і фермер нарешті позбувся проблеми, яка мучила його роками.

«Якби я лише звернувся за допомогою три роки тому, я б не мучився так даремно», —сказав Чень лікарям після операції.

Медики зазначили, що хоча це й не найбільший камінь у сечовому міхурі, зафіксований у світі, для провінції Гуандун такий випадок став безпрецедентним.

