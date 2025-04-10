У блогера діагностували рак шлунка за роки до появи симптомів завдяки ДНК ненародженої доньки

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Інфлюєнсер із Лос-Анджелеса, США, розповів, що йому діагностували рак шлунка, попри відсутність симптомів, завдяки ДНК його ненародженої доньки.

Сідні Раз відомий тим, що ділиться кмітливими лайфгаками зі своїми 4,5 мільйонами підписників на TikTok. Нещодавно 31-річний чоловік відверто розповів про свою боротьбу за здоров’я, передає NTK.

Йому діагностували хворобу після проходження генетичного тестування, щоб з’ясувати, чому його ненароджена донька померла на 26-му тижні.

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Сідні стверджує, що лікарі сказали, що якби його не виявили так рано, він «повернувся б протягом трьох років на 3 або 4 стадії раку».

Американець каже, що у нього не було жодних симптомів і що «буквально ДНК доньки врятувала йому життя».

Ненароджена донька Раза померла у вересні 2024 року через голопрозенцефалію — вроджену ваду, за якої мозок формується неправильно. Він і його дружина пройшли генетичне тестування, щоб визначити причину, і хоча вона не була зрозумілою, у нього виявили генетичну делецію, яка може спричиняти рак шлунка. Потім творець контенту пройшов ендоскопію, яка підтвердила його діагноз.

18 квітня йому зроблять гастректомію — повне видалення шлунка.

Сідні Раз

«Всі запитують мене, як я їстиму без шлунка. Мій кишківник буде приєднаний до стравоходу. Ви їсте їжу і вона просто падає донизу. Мені просто потрібно буде більше жувати і перевчити свій організм, як їсти, щоб я не міг їсти так багато».

Сідні зазначає, що це буде «велике пристосування», але він не хоче захворіти на рак.

Нагадаємо, чоловік опинився у лікарні через звичку нюхати брудні шкарпетки.