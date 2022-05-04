У Броварській лікарні робитимуть операції на судинах серця, шиї, голови та кінцівок

У Броварській лікарні робитимуть операції на судинах серця, шиї, голови та кінцівок

Вже з червня у Броварах будуть доступні малоінвазивні операції на судинах серця, шиї, голови, кінцівках та лікування патології різних аритмій.

До Броварської багатопрофільної клінічної лікарні доставили ангіограф.

Його закупило МОЗ коштами держбюджету, повідомили у відомстві.

Донедавна, через брак обладнання та відповідних спеціалістів, у медзакладі не мали змоги надавати послуги з оперативного лікування інфарктів.

Тому пацієнтів необхідно було направляти на лікування до столиці.

Відтепер у лікарні працюватимуть лікарі Донецького обласного кардіологічного центру. Цей медзаклад був зруйнований російськими військами, тому частина його фахівців тимчасово працюватимуть саме у Броварській лікарні.

Нагадаємо, внаслідок артилерійського обстрілу Чернігова, що армія РФ вчергове здійснила 13 березня, в приміщення міської лікарні №3 потрапив ворожий снаряд. Він вщент зруйнував рентгенологічне відділення.

Як повідомлялося раніше, понад 700 загиблих і 40 зниклих безвісти - таку статистику жертв російських обстрілів озвучив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, але це дуже попередні цифри. Уже тиждень як місто не чує обстрілів. Багато де бракує світла та води, залишається скрута з харчами. Через зруйновані мости і дороги доїхати до міста стало вкрай складно.

Читайте також: