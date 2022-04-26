У Чернігівській лікарні окупанти знищили радіологічне відділення та томограф: директор звернувся до благодійників світу

У Чернігівській лікарні окупанти знищили радіологічне відділення та томограф: директор звернувся до благодійників світу

У закладі надають нейрохірургічну, неврологічну допомогу.

Внаслідок артилерійського обстрілу Чернігова, що армія РФ вчергове здійснила 13 березня, в приміщення міської лікарні №3 потрапив ворожий снаряд. Він вщент зруйнував рентгенологічне відділення.

Про це повідомив генеральний директор медичного закладу Віктор Янголь.

"Було зруйновано покрівлю, зовнішні та внутрішні несучі стіни, двері, склопакети та інженерні комунікації. Але найбільшою матеріальною втратою стало руйнування комп'ютерного томографа General Electric на 64 зрізи", - повідомив Янголь.

Чернігівська міська лікарня №3

Чернігівська міська лікарня як до війни, так і під час, обслуговує пацієнтів цілодобово.

Пріоритетним видом допомоги директор називає надання терапії під час гострого періоду мозкового інсульту, та проведення тромболітичного лікування. Тут здійснюють нейрохірургічне, неврологічне лікування, що не є можливим без комп'ютерного томографа.

Чернігівська міська лікарня №3

Самостійно придбати апарат КТ лікарня не в змозі.

"Звертаємося до вас з проханням забезпечити лікарню сучасним комп'ютерним томографом і, таким чином, відновити для населення міста-героя Чернігова та області можливість отримувати медичну допомогу", - закликав директор медичного закладу світові благодійні організації.

Як повідомлялося раніше, понад 700 загиблих і 40 зниклих безвісти - таку статистику жертв російських обстрілів озвучив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, але це дуже попередні цифри. Уже тиждень як місто не чує обстрілів. Багато де бракує світла та води, залишається скрута з харчами. Через зруйновані мости і дороги доїхати до міста стало вкрай складно.

Читайте також: